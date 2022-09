Köln (ots) -INVERTO, die auf Einkauf und Supply Chain Management spezialisierte Tochter der Boston Consulting Group (BCG), hat einen Standort in Mailand eröffnet. Das Büro ist die zehnte Niederlassung von INVERTO, das Unternehmen ist damit nun in neun Ländern präsent. Als neuer Managing Director leitet Giovanni Grillo den Standort und baut das italienische Team auf.Giovanni Grillo war in der Vergangenheit als Partner und Geschäftsführer für renommierte südeuropäische Unternehmensberatungen tätig. Er spezialisierte sich schon früh in seiner Karriere auf das Management komplexer Lieferketten sowie auf Operational Excellence. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit sind Digitalisierungsstrategien für den Einkauf.Der 1974 geborene Grillo hat Studienabschlüsse in Wirtschaftsingenieurwesen und Management Engineering von der Ecole Centrale de Paris sowie dem Politecnico di Milano. Darüber hinaus schloss er 2007 das PDD (Executive Programme for General Management) am IESE in Barcelona ab.Grillo verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Luxusgüter und Einzelhandel, FMCG, Pharma- und Prozessindustrie. In den vergangenen Jahren hat er sich ferner auf Post-Merger-Akquisitionen spezialisiert, wo er Private Equity Gesellschaften dabei unterstützt, die direkten, indirekten und organisatorischen Kostenstrukturen in Portfoliounternehmen zu optimieren."Giovanni Grillo passt mit seinen Marktkenntnissen und seinem unternehmerischen Spirit hervorragend zu uns und unserer Philosophie. Wir freuen uns darauf, mit ihm unseren ersten südeuropäischen Standort erfolgreich zu entwickeln", sagt Markus Bergauer, Managing Director und Mitbegründer von INVERTO.Das italienische INVERTO-Team wird eng mit den Mailänder Kolleg:innen von BCG zusammenarbeiten und sich in der Anfangszeit auch das Büro direkt gegenüber des Doms teilen. Ziel ist es, bis Ende des Jahres ein konsolidiertes Führungsteam in Mailand zu haben. Giovanni Grillo: "INVERTO verbindet hohe strategische Kompetenz mit operativer Handlungsfähigkeit. Ich freue mich sehr, diesen Ansatz künftig in Italien voranzutreiben."Pressekontakt:INVERTO GmbH - Lichtstraße 43 i - 50825 KölnMelanie Burkard-Pispers - Leitung Marketing & KommunikationPhone: +49 221 485 687 141 - Email: presse@inverto.com - Web:www.inverto.comOriginal-Content von: INVERTO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70186/5313350