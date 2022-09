Shanghai, China (ots) -LONGi, das weltweit führende Solartechnologieunternehmen, erweitert seine erfolgreiche HiMO5 Produktfamilie um eine weitere Halbzellen-Modulversion, die speziell für europäische Märkte entwickelt wurde. Sie basiert auf der weltweit standardisierten M10 Wafergröße und verfügt über 66 Zellen sowie einen neu konstruierten Rahmen. Dadurch kann sie für die Montage im Querformat problemlos auch an den kurzen Rahmenseiten fixiert werden, um bei großen Freiflächenanlagen die Flächennutzung zu optimieren. Bei herkömmlichen, gleich großen oder größeren Modulen ist eine Fixierung an den kurzen Seiten nur sehr eingeschränkt möglich oder erhöht den Montage- und Materialaufwand.Deutlich mehr Systemdesign-VariantenDie neue Modulversion HiMO5m mit 66 Zellen ist unter anderem für Anwendungen wie etwa Querformat-Systeme im Utility-Bereich ideal geeignet. Sie macht die Anlagenplanung im Vergleich zur reinen Hochformat-Montage deutlich flexibler und ist mit den marktgängigen Montagesystemen kompatibel.So können etwa 6-reihige Querformat-Systeme realisiert werden, die sonst deutlich mehr Montageschienen und -Klemmen erfordern. Mischformen, bei denen die Modulklemmen teils an der kurzen und teils an der langen Seite montiert werden, sind ebenso machbar.Kombination aus Zell-Know-How und Rahmen-EngineeringDie neue Modulversion baut auf der erfolgreichen HiMO5-Technologie auf. Von dieser Produktfamilie mit Gallium-dotierten Halbzellen hat LONGi bereits über 30 Gigawatt ausgeliefert. Für die neue Ausführung hat LONGi die Anzahl der Zellen angepasst und das Design geändert sowie verstärkt, um ausreichend mechanische Stabilität zu gewährleisten.Die Produkte der HiMO5-Serie von Longi zeichnen sich durch Langlebigkeit, geringe Lichtalterung durch die Low LID Technologie und hohe Qualität aus. Die Module haben bereits mehrfach Awards von RETC und PVEL erhalten und sind Intersolar Award 2021 Sieger.Pressebilder: https://ots.de/aPlmTTPressekontakt:Sunbeam Communications, German Lewizki, Tel. +49 | 30 | 2218382 - 50, press@sunbeam-communications.comOriginal-Content von: LONGi Solar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125638/5313418