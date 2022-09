Der Blick auf die Kurstafel dürfte Bayer-Aktionären heute Tränen in die Augen treiben. Denn die Aktie verzeichnet ein Minus von rund zwei Prozent. Für ein Papier müssen damit nur noch 51,54 EUR hingelegt werden. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführliche Sonderanalyse zu Bayer erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Bayer-Analyse einfach hier klicken.

Durch diesen Abverkauf ist die Lage nun durchaus kritischer geworden. Bayer rast nämlich immer weiter auf eine wichtige Haltezone zu. Immerhin ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund zwei Prozent entfernt. Bei 50,31 EUR liegt dieser Haltegriff. Jetzt brennt also die Luft!

Anleger, die von den langfristigen Aussichten von Bayer überzeugt sind, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...