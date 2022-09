DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen und der Anleihemarkt wegen des Feiertages "Labor Day" geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:26 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.923,75 -0,0% -17,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.082,00 -0,2% -25,9% Euro-Stoxx-50 3.466,17 -2,2% -19,4% Stoxx-50 3.477,68 -0,9% -8,9% DAX 12.699,26 -2,7% -20,1% FTSE 7.236,24 -0,6% -1,4% CAC 6.050,15 -1,9% -15,4% Nikkei-225 27.619,61 -0,1% -4,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 147,61 -0,72

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,66 86,87 +3,2% +2,79 +26,3% Brent/ICE 96,11 93,02 +3,3% +3,09 +30,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 271,00 214,67 +26,2% +56,33 +246,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.713,98 1.712,40 +0,1% +1,58 -6,3% Silber (Spot) 18,22 18,05 +0,9% +0,17 -21,8% Platin (Spot) 849,25 837,00 +1,5% +12,25 -12,5% Kupfer-Future 3,45 3,42 +0,7% +0,03 -22,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Blicke waren auf die Konferenz der Opec+ im späteren Tagesverlauf gerichtet. Russland unterstütze derzeit keine Kürzung der Ölproduktion, und wahrscheinlich werde die Opec+ ihre Fördermenge konstant halten, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen. Russland sei besorgt darüber, dass eine Kürzung signalisieren würde, dass das weltweite Ölangebot die Nachfrage übersteigt, was seinen Einfluss bei Energie-Verhandlungen schwächen würde, so die Zeitung.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Deutlich unter Druck, aber leicht erholt von den Tagestiefs zeigen sich Europas Börsen am Montagmittag. Die Sorge vor einer Ausweitung der Energiekrise drückt die Börsen. Die Kassamärkte holen am Montag damit den Absturz nach, der die Terminkontrakte schon am Freitagabend mit dem Lieferstop beim Gas ereilt hatte. Deutlich besser schlägt sich der Stoxx-50. Er wird gestützt von den hier stärker vertretenen Gas- und Öl- sowie Rohstoffaktien. Mit 1,6 Prozent Plus ist die Ölbranche Tagesgewinner in ganz Europa. Umgekehrt bricht der Index der Autobranche um 3,8 Prozent ein, was auch den "auto-belasteten" DAX ausbremst. Der Euro zeigt sich etwas erholt. Er lag am Morgen bereits auf niedrigsten Niveau seit fast 20 Jahren. Die Rezessionssorgen führen auch zu Spekulationen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag bei der erwarteten Zinserhöhung etwas vorsichtiger agieren könnte. Aktuell liegen die Erwartungen bei einer Zinserhöhung um 50 oder 75 Basispunkte. Mit dem europäischen Gaspreis geht es steil nach oben. Am Freitag war er noch um über 12 Prozent gefallen, weil Gazprom verlautbart hatte, am Samstagmorgen wie geplant die Lieferung wieder aufzunehmen. Als es darauf am Freitagabend stattdessen hieß, die Lieferung durch Nord Stream 1 werde wegen eines entdeckten Lecks bis auf weiteres gestoppt, war der Gashandel bereits beendet. Die Versorger reagieren auf das neue Entlastungspaket der Bundesregierung mit Verlusten. Porsche Holding (-4,9%) und VW (-2,6%) stehen mit dem Plan für einen Börsengang (IPO) der Porsche-Sportwagen-Gruppe weiter im Blick. Beide Aktien hatten am Freitag den Markt stark outperformt. Am Montag wollen sich Vorstand und Aufsichtsrat des Konzerns mit der Frage befassen, ob sie das Tochterunternehmen Porsche Ende September beziehungsweise Anfang Oktober an die Börse bringen. "Das wird wohl das größte IPO seit Jahren, das Umfeld ist aber alles andere als günstig", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die hohe Volatilität im Markt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:04 Fr,17:07 % YTD EUR/USD 0,9916 -0,1% 0,9883 1,0022 -12,8% EUR/JPY 139,35 +0,2% 138,76 140,43 +6,5% EUR/CHF 0,9738 -0,1% 0,9713 1,0201 -6,1% EUR/GBP 0,8627 -0,1% 0,8632 0,8659 +2,7% USD/JPY 140,53 +0,3% 140,44 140,12 +22,1% GBP/USD 1,1494 +0,1% 1,1448 1,1574 -15,1% USD/CNH (Offshore) 6,9401 +0,3% 6,9487 6,9053 +9,2% Bitcoin BTC/USD 19.656,79 -1,6% 19.986,15 20.195,00 -57,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Euro zeigt sich etwas erholt. Er lag am Morgen bereits bei 0,9876 Dollar und damit dem niedrigsten Niveau seit fast 20 Jahren. Die Rezessionssorgen führen auch zu Spekulationen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag bei der allgemein erwarteten Zinserhöhung etwas vorsichtiger agieren könnte. Aktuell liegen die Erwartungen bei einer Zinserhöhung um 50 oder 75 Basispunkte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Wenig verändert - Etwas Unterstützung kam vom chinesischen Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor, der im August stabil im Expansion anzeigenden Bereich geblieben ist. Positiv wirkten auch die am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten. Sie zeigten einen immer noch soliden, aber nicht mehr ganz so rasanten Beschäftigungsaufbau und untermauerten zwar die Erwartung, dass die US-Notenbank den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 75 Basispunkte erhöhen dürfte, sprachen aber gegen eine noch stärkere Erhöhung. Gleichwohl lasteten in Asien Rezessionsängste auf der Stimmung, nachdem am Freitag der russische Gaskonzern Gazprom mitgeteilt hatte, dass er die Gaslieferungen nach Deutschland - anders als angekündigt - bis auf Weiteres aussetzt - angeblich wegen eines Lecks. Die Furcht vor einer Zuspitzung der europäischen Gaskrise ließ die US-Börsen daraufhin ihre Gewinne abgeben und mit deutlichen Verlusten schließen. In Schanghai belasteten die Lockdowns in verschiedenen chinesischen Städten, wie es aus dem Handel hieß. Aktien der Ölbranche profitierten in der ganzen Region vom steigenden Ölpreis. Die Blicke waren auf die Konferenz der Opec+ im späteren Tagesverlauf gerichtet. In Hongkong rückten CNOOC um 2,9 Prozent vor und Petrochina um 1,9 Prozent. Inpex verbesserten sich in Tokio um 0,8 Prozent. Für S-Oil ging es in Seoul um 3,7 Prozent aufwärts. Am australischen Aktienmarkt gewannen Santos, Woodside und Beach zwischen 3,1 und 5,2 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämen am europäischen Kreditmarkt steigen am Montag deutlich. Händler verweisen auf die Energiekrise und die Fucht vor "Lehman-artigen" Turbulenzen an den Future-Märkten. Unternehmensseitig hat Arcelor Mittal wegen der hohen Energiepreise Produktionsstopps angekündigt, was wiederum Rezessionssorgen nährt. Von der EZB wird derweil am Donnerstag ein großer Zinsschritt um 75 Basispunkte erwartet. "Alles in allem bleibt das Umfeld schwierig", so ein Marktteilnehmer.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

UNIPER

Nach dem Ausfall von russischem Erdgas setzt Uniper auf den Import von grünem Ammoniak und verflüssigtem Erdgas aus den USA. Dazu kooperiert Deutschlands größter Gasversorger mit dem japanischen Unternehmen Jera, das an der US-Golfküste mit Conocophillips eine Anlage für Wasserstoff geplant hat.

ASTON MARTIN

besorgt sich mit Hilfe neuer Aktien 575,8 Millionen Pfund frisches Geld, um seine Schulden zu senken und sein Geschäft auszubauen. Dabei handelt es sich um eine Bezugsrechtsemission, die vollständig gezeichnet und mit einem Nachlass von 79 Prozent auf den Schlusskurs vom vergangenen Freitag ausgegeben wird, wie die Aston Martin Lagonda Global Holdings mitteilte.

VISTRY/COUNTRYSIDE

Das britische Wohnungsbauunternehmen Vistry Group will den Konkurrenten Countryside Partnerships für rund 1,25 Milliarden britische Pfund in bar und Aktien übernehmen. Damit entsteht einer der größten Bauträger des Landes mit erheblichem Wertschöpfungspotenzial für die Aktionäre. Vistry rechnet mit jährlichen Kosteneinsparungen von mindestens 50 Millionen Pfund vor Steuern, die unter anderem durch die Zusammenlegung der Beschaffungsvorgänge erzielt werden sollen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2022 07:29 ET (11:29 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.