Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auch in der vergangenen Börsenwoche blieb die Inflation an den Finanzmärkten das beherrschende Thema, berichten die Analysten der DekaBank.Die Notenbanken diesseits und jenseits des Atlantiks würden immer stärker deutlich machen, dass aus ihrer Sicht mit den Inflationszahlen nicht zu spaßen sei. So hätten sich jetzt die Stimmen aus dem europäischen Zentralbankrat gemehrt, die bei der kommenden Sitzung im September eine Anhebung der Leitzinsen im Euroraum um drei viertel Prozentpunkte fordern würden. Angesichts des enormen öffentlichen Drucks, der mittlerweile von der ausufernden Teuerung ausgehe, würden den Tauben im Zentralbankrat, also den Mitgliedern, die traditionell eher für eine laxere Geldpolitik plädieren würden, die Argumente ausgehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...