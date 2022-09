Gazprom liefert vorerst kein Erdgas nach Deutschland. Während das seit Wochen befürchtet wurde, sorgt die Aussetzung der russischen Gaslieferungen doch für einen erneuten Ausverkauf bei Uniper-Aktien. Der Kurs des systemrelevanten Gas-Importeurs sackt auf ein neues Rekordtief ab. Zudem droht auch noch der Rauswurf aus dem MDax. Erstmals in der 2016 gestarteten Börsenkarriere des in Schieflage geratenen MDax-Konzerns kosten die Uniper-Papiere am ...

