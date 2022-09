Der US-Aktienmarkt ist drei Wochen in Folge gefallen. Auch ein solider Arbeitsmarktbericht konnte die Talfahrt am Freitagnachmittag nicht stoppen. Wie Anleger sich für den September defensiv positionieren.

Die Sommerrallye scheint schon wieder vorbei zu sein. Der im August eingesetzte Abwärtstrend und der historische Kontext zum schwachen Börsenmonat September veranlassen Anleger, sich defensiv zu positionieren. Erfahrene Banker mahnen bereits zu Vorsicht für den Rest des volatilen Börsenjahres.

CNBC hat Aktien aus den Sektoren Versorger, Gesundheitswesen und nicht-zyklische Konsumgüter aufgelistet, die von der Wall Street gut bewertet werden, ein Aufwärtspotenzial von mindestens zehn Prozent gegenüber ihrem durchschnittlichen Kursziel haben und eine Dividendenrendite von über zwei Prozent aufweisen.

Zwar bieten Aktien von Versorgungsunternehmen in der Regel kein großes Kurspotenzial, wenn sich der Markt wieder erholt. Aufgrund ihres regulierten Status verzeichnen Energietitel allerdings in der Regel konstante Gewinne, sowohl in guten wie in schlechten Zeiten. Besonders in konjunkturschwachen Phasen werden solche Titel daher attraktiver.

AES Mondelez International Entergy CVS Health Public Service Enterprise Group Target AbbVie

Neben der Energie-Aktie AES, die die Liste mit einer Kaufempfehlung von fast 77 Prozent der Analysten anführt, wird auch der Pharmatitel AbbVie gelistet. AbbVie zahlt eine Dividende von vier Prozent. Die Aktie wurde von JPMorgan als ein Top-Pick für September bezeichnet, insbesondere für Anleger, die eine Value-Strategie verfolgen.

Das Snackfood-Unternehmen Mondelez International ist die zweitbeliebteste Aktie auf der Liste und wird von mehr als 70 Prozent der Analysten zum Kauf empfohlen. Der Hersteller von Oreo-Keksen hat im zweiten Quartal einen starken Umsatzanstieg verzeichnet und gleichzeitig seine Dividende angehoben.

CVS Health weist von den defensiven Top-Picks das größte Aufwärtspotenzial auf: Ganze 20 Prozent könnte der Titel laut der Analysten, von denen 60 Prozent die Aktie als "Buy" betiteln, steigen.

Eine weitere Aktie, die in diesem Jahr allerdings bisher nicht defensiv war, ist Target. Das Einzelhandelsunternehmen hat mit der Verwaltung seiner Lagerbestände zu kämpfen, da sich die Verbraucherausgaben auf Dienstleistungen und nicht auf Waren verlagert haben.

Nach zwei schwierigen Quartalen könnten sich die Gewinne pro Aktie von Target jedoch bald wieder erholen, so Citi-Analyst Paul Lejuez. Etwa 55 Prozent der Analysten bewerten die Aktie mit "Buy". Das Papier schloss den Freitagshandel rund 15 Prozent unter dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Steigen Sie ein in die Grundlagen der Charttechnik und laden Sie sich den neuen FAST BREAK-Report "4 gewinnt" von Stefan Klotter jetzt kostenlos hier herunter!

Enthaltene Werte: US00130H1059,US1266501006,US87612E1064,US29364G1031,US7445731067,US6092071058,US00287Y1091