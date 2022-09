NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen vor den Beratungen über einen möglichen Porsche-Börsengang auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Zu den wichtigsten Fragen gehöre, wie lange Oliver Blume VW-Konzern und Porsche AG parallel leiten könne, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Interessant sei zudem, ob beim Porsche 911 die Umstellung auf einen E-Antrieb geplant sei./jcf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2022 / 06:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2022 / 06:03 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007664039