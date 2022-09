Die CENTRESTAGE 2022, eine der am sehnlichsten erwarteten jährlichen Modemessen Asiens, findet vom 9. bis 11. September in den Hallen 1A C im Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) statt. Mehr als 240 Modemarken und Designerlabels aus 15 Ländern und Regionen nehmen an der dreitägigen Modepräsentation teil und stellen eine große Vielfalt an Konfektionskleidung und Accessoires vor.

CENTRESTAGE Asiens Mode im Scheinwerferlicht (Foto: Business Wire)

Die diesjährige CENTRESTAGE steht unter dem Motto "Inklusion und Vielfalt" und lädt die Besucher ein, sich mutig durch Mode auszudrücken und gleichzeitig die Unterschiede zwischen Körpern, Kulturen und Ideologien zu feiern.

Die CENTRESTAGE richtet in diesen drei Tagen mehr als 30 Modeveranstaltungen aus, darunter eine Reihe von Markenshows und Seminaren. Bei der Eröffnungsgala CENTRESTAGE ELITES am 9. September um 19 Uhr werden die neuesten Kollektionen von zwei Designermarken weltweit vorgestellt: die renommierte Marke DEMO von Derek Chan und Mite Chan aus Hongkong sowie Children of the Discordance des renommierten japanischen Designers Hideaki Shikama. Im Jahr 2020 wurden Derek Chan und Hideaki Shikama von Fashion Asia Hong Kong zu den 10 Asian Designer to Watch gekürt. Sie können die Show live auf der Website on CENTRESTAGE verfolgen.

Die CENTRESTAGE, die auch in diesem Jahr während der gesamten Messezeit für Publikum und Fachbesucher geöffnet ist, bietet die ideale Plattform, um die Freude an Mode und Shopping zu teilen. Auf dem Messegelände wird eine breite Palette interaktiver Erlebnisse angeboten, unterstützt von AR- und VR-Technologien, die den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis bescheren sollen. Dazu gehört auch das brandneue CENTREVERSE, ein speziell entwickeltes Metaversum, in dem Besucher mit personalisierten Avataren interagieren und an Modeveranstaltungen teilnehmen können.

Dies sind nur einige der Highlights, auf die Sie sich bei der diesjährigen CENTRESTAGE freuen können. Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen Eintritt an oder besuchen Sie die offizielle Website der Veranstaltung, um weitere Informationen zu erhalten.

Eröffnungsgala CENTRESTAGE Elites

Datum: 9. September (Fr)

Uhrzeit: 19:00 19:30 Uhr

Live-Stream: https://bit.ly/3wtFEVS

CENTRESTAGE 2022

Datum: 9. 11. September (Fr bis So)

Veranstaltungsort: Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hallen 1A C

Kostenlose Anmeldung unter: https://bit.ly/3CAAJqh

Contacts:

Medienanfragen

Kontaktieren Sie das HKTDC Exhibitions Department

Sum Luk

Tel.: (852) 2240 4048

E-Mail: cs.luk@hktdc.org