Das Open Interest an den Rohöl-Futures-Märkten machte drei aufeinanderfolgende tägliche Pullbacks wett und stieg Ende letzter Woche um rund 3,5K Kontrakte an, so die vorläufigen Zahlen der CME Group. Das Handelsvolumen ist hingegen zum dritten Mal in Folge gesunken und liegt nun bei 26,8K Kontrakten. WTI trifft auf Unterstützung unter $86,00 Die Preise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...