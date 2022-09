Das Geld wird immer weniger wert. Im August kletterte die Inflation in Deutschland um 7,9 Prozent, in der Eurozone belief sich das Plus sogar auf 9,1 Prozent. Für Großbritannien erwarten die Analysten von Goldman Sachs 2023 eine Inflation von 22 Prozent. Diese DAX-Firmen leiden besonders unter der Entwicklung.

Den vollständigen Artikel lesen ...