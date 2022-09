Onera Health kündigt auf dem Internationalen Kongress 2022 der European Respiratory Society (ERS) die Einführung von Onera Polysomnography-as-a-Service in ausgewählten europäischen Märkten an.

Onera Health leistet Pionierarbeit und transformiert die Schlafmedizin sowie die Fernüberwachung des Schlafs. Das Unternehmen gab heute die offizielle Markteinführung seiner wegweisenden Lösung zur Diagnose von Schlafstörungen in Europa bekannt. Der Service basiert auf dem mit der CE-Kennzeichnung zertifizierten und von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassenen Onera Sleep Test System und auf der Onera Digital Health Platform. Das Produkt ermöglicht es Schlafexperten, Schlafstudien bequem zu Hause bei den Patienten durchzuführen, wobei die klinische Qualität der Labordiagnostik gewährleistet bleibt.

Ruben de Francisco, Chief Executive Officer bei Onera Health und einer der Unternehmensgründer, erläutert dies wie folgt: "Viele Jahre lang war eine umfassende Schlafdiagnostik vorwiegend in stationären Labors möglich. Die dafür erforderlichen Ressourcen führten zu langen Wartezeiten und oft zu einer schlechten Patientenerfahrung. Unsere innovative Lösung ermöglicht eine groß angelegte Nutzung der Polysomnographie im heimischen Umfeld. Dies steigert den Patientenkomfort während einer Schlafstudie deutlich, ermöglicht einen besseren Zugang und verkürzt das Diagnoseverfahren bei Patienten, die an Schlafstörungen leiden

"Die Schlafmedizin hatte schon viel zu lange damit zu kämpfen, mit der zunehmenden Verbreitung von Schlafstörungen Schritt zu halten. Die Lösung Polysomnography-as-a-Service von Onera ermöglicht es, die Diagnose zu beschleunigen und gleichzeitig eine hohe Signalqualität zu gewährleisten, wie sie bei bisherigen Schlaftests zu Hause noch nicht gegeben war. Dies ist besonders wichtig bei Patienten, die an fortgeschrittenen bzw. komplizierten Schlafstörungen leiden", ergänzt Dr. med. Hartmut Schneider, PhD, Chief Medical Officer und Mitbegründer von Onera.

Die Lösung Polysomnography-as-a-Service von Onera wird ab 2022 in Deutschland und in den Niederlanden angeboten. In den kommenden Monaten werden weitere europäische Länder folgen.

Das Unternehmen wird auf dem Internationalen Kongress 2022 der ERS neue Daten aus laufenden klinischen Validierungsstudien zum System Onera STS (Sleep Test System) vorstellen und seine wegweisende Lösung im Fira Gran Via Convention Center in Barcelona am Stand J02A präsentieren. Der Internationale Kongress der ERS ist eine der größten medizinischen Konferenzen. Hier trifft sich ein weltweites Publikum von Ärzten, Wissenschaftlern und Forschern auf dem Gebiet der Atemwegs- und Schlafmedizin.

Detailinformationen zum Abstract und zur Posterpräsentation von Onera:

Titel: Overnight oxygen saturation is higher at the forehead compared to fingertip measurements (Sauerstoffsättigung ist nachts bei Messungen an der Stirn höher als an den Fingerkuppen)

Datum: Montag, 5. September 2022 von 8:30 bis 9:30 Uhr MEZ

Posterwandnummer: PA2088

Autoren: Schneider H., Mukasa S., Mueller S., Varavinova A., Fronek F., Raschellà F., Ermers P., Vliexs M., De Francisco R.

Über Onera

Onera Health leistet Pionierarbeit und transformiert die Schlafmedizin sowie die Fernüberwachung des Schlafs. Die bahnbrechenden Diagnostiklösungen und -dienste des Unternehmens helfen Millionen von Menschen, die unter Beschwerden im Zusammenhang mit Schlafproblemen leiden, während sie gleichzeitig auch die Behandlung einer Reihe anderer chronischer Krankheiten ermöglichen, unter anderem neurologische Erkrankungen sowie Herz- und Atemwegserkrankungen, und nicht zuletzt die Gesundheit und Lebensqualität von Patienten in aller Welt verbessern. Die innovativen Lösungen des Unternehmens generieren umfassende physiologische Daten und Gesundheitsdaten für Mediziner in einer Vielzahl von klinischen und nicht klinischen Umgebungen, die dazu eingesetzt werden, die Versorgung der Patienten zu optimieren und die Kosten für das Gesundheitswesen zu senken. Onera unterhält Niederlassungen in den Niederlanden und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.onerahealth.com

