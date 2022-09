Bonn (ots) -Eine Woche mit herausragenden Dok-Filmen. Anlässlich des diesjährigen Film Festival Cologne, bei dem phoenix zum 15. Mal den Dokumentarfilm-Preis verleiht, zeigt der Ereignis-und Dokumentationskanal im linearen Programm und in den Mediatheken von ARD und ZDF ein "Best-of" des politischen Dokumentarfilms.Zu sehen sind elf herausragende aktuelle Produktionen. Investigative Stoffe, wie Die Unbeugsamen - Gefährdete Pressefreiheit auf den Philippinen von Marc Wiese, Dieselgate - Die Machenschaften der Deutschen Autoindustrie von Johan von Mirbach und Die Recyclinglüge von Tom Costello und Benedikt Wermter, die, spannend wie Thriller, politische Missstände in kriminalistischer Manier ermitteln. Daneben präsentiert phoenix Dokumentarfilme, die ihre brisanten Themen sehr menschlich über starke Protagonisten erzählen und unter die Haut gehen, wie Schwarze Adler über Rassismus im Fußball von Torsten Körner, F@ck this Job - Abenteuer im russischen Journalismus von Wera Kritechewskaja und Das Gebet von Pol Cruchten über das Überleben nach Tschernobyl. Das Auswärtsspiel - Die Toten Hosen in Ost-Berlin von Martin Groß begeistert mit Leichtigkeit und Augenzwinkern, Die Wiese vom bekannten Naturfilmer Jan Haft und Mountain, eine Hymne an die Berge von Jennifer Peedom, bringt die Schönheit der Natur in die Festival-Reihe.Die phoenix-Preisträgerfilme der Vorjahre, Aufgewachsen in Afghanistan - 20 Jahre ohne Frieden von Phil Grabsky und Acasa - Mein Zuhause von Radu Ciorniciuc runden das Programm ab.Eine intensive Fernsehwoche voller berührender, manchmal befreiender und nicht selten beängstigender Einblicke in die großen Themen der Zeit. Alle Filme werden auch online zu sehen sein.Ergänzend dazu haben exklusiv in der Mediathek zwei internationale Produktionen zum Jugoslawienkrieg und zum Prager Frühling 1968 ihre deutsche Erstausstrahlung.ProgrammDo 20.10.2220:15 UhrDIE UNBEUGSAMEN - GEFÄHRDETE PRESSEFREIHEIT AUF DEN PHILIPPINENFilm von Marc WieseSWR 2020, 90'In vielen Ländern der Welt erodieren die Demokratien von innen heraus. In einigen Ländern sterben sie. Wie auf den Philippinen unter der Diktatur von Präsident Rodrigo Duterte. Die Journalisten des online-Magazins "Rappler" mit ihrer Chefredakteurin Maria Ressa gehörten zu den letzten Unbeugsamen, die den Kampf gegen die Gewalt des Staates aufnahmen. Vom "Time"-Magazin" zur "Person des Jahres" gekürt, wurde Maria Ressa 2021 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.Fr 21.10. 2022 (Nacht von Do auf Fr)00:45 UhrF@CK THIS JOB - ABENTEUER IM RUSSISCHEN JOURNALISMUSFilm von Wera KritechewskajaNDR 2022, 90'Der Film erzählt die Geschichte von Doshd, dem letzten unabhängigen Fernsehsender in Russland. Der Titel ist ein Zitat aus der Live-Reportage eines Doshd Reporters vom Maidan Platz in Kiev, als die Polizei auf die Demonstranten schießt. Beim verdeckten Einmarsch in den Donbass verneint Putin im Staatsfernsehen, dass russische Soldaten in der Ukraine sind. Währenddessen berichtet Doshd aus dem Donbass und interviewt dort gefangengenommene russische Soldaten. Der ukrainische Präsident Selenskyj wendet sich kurz nach dem Einmarsch der russischen Truppen auf Doshd TV direkt an das russische Volk- ist das das mögliche Aus für den Sender? Der Dokumentarfilm "F@ck this Job" erzählt die Geschichte dieses seit 2008 bestehenden Senders und seiner Gründerin Natalia Sindeewa.Freitag, 21. Oktober 202220:15 UhrMOUNTAINFilm von Jennifer PeedomAustralien 2017, 75'Filmemacherin Jennifer Peedom reiste durch 15 Länder - Japan, Hawaii und Papua-Neuguinea - bis zum Himalaja, in die Antarktis und zum Hindukusch. In spektakulären Bildern erzählt sie von den Bergen, der Geschichte ihrer Bewältigung und Erschließung, bis zur Kommerzialisierung: von der ersten Mount-Everest-Besteigung bis zur alpinen Massen-Challenge von heute. Eine Hymne an die Berge, musikalisch begleitet vom Australian Chamber Orchestra.21:40 UhrDAS GEBETFilm von Pol CruchtenArte France 2015, 80'"Das Gebet" erzählt nach dem Buch von Swetlana Alexijewitsch vom Leben in Tschernobyl, damals und heute. Noch immer sind die Folgen weltweit zu spüren, doch wissen wir wenig über die Überlebenden und wie diese mit den Auswirkungen und ihren Erinnerungen zurechtkommen. Ein poetischer, herausragender Dokumentarfilm, der Zuschauer anregt, sehr umfassend menschliches Leben und Wirken auf der Erde in Frage zu stellen.Samstag, 22. Oktober 202220:15 - 23:15 Uhr Themenabend: Sport - Von Idolen und IdeologienEin langer Abend atemberaubender Sportgeschichte: Muhammed Ali - Leben einer Legende, ZDF 2016, 50' um 20:15 Uhr und Vom Nazi zum englischen Fußballidol - Die Torwartlegende Benno Trautmann , RB 2021, 30' rahmen den Grimmepreis-gekrönten Dokumentarfilm zu schwarzen Fußballspieler:innen ein:21:00 UhrSCHWARZE ADLERFilm von Torsten KörnerZDF 2021, 100'Begleitet von kaum gezeigten Archivbildern, die mitunter so unerwartet wie verstörend sind, schildern schwarze Nationalspielerinnen und Nationalspieler - von Erwin Kostedde über Jimmy Hartwig bis zu Steffi Jones, von Gerald Asamoah über Patrick Owomoyela und Cacau bis zu Jean-Manuel Mbom - ihre Erlebnisse auf dem Platz und jenseits davon. Ihre Geschichten und die weiterer schwarzer Spielerinnen und Spieler aus der Bundesliga erzählen davon, was es bedeutet, in gefüllten Stadien und vor Millionen vor den Fernsehern rassistisch angefeindet zu werden.Sonntag, 23. Oktober 2022 (Nacht von Sa auf So)00:00 UhrFilmfestival Cologne phoenix-Preisträger 2021AUFGEWACHSEN IN AFGHANISTAN - 20 JAHRE OHNE FRIEDENFilm von Phil GrabskyWDR arte 2022, 90'Eine außergewöhnliche Langzeitbeobachtung, die die persönliche Geschichte des Jungen Mir erzählt, die eng verwoben ist mit der Geschichte seines Landes. Ein Leben, geprägt von Armut, Zerstörung, Hoffnung und Fortschritt. Mir ist erwachsen geworden in den 20 Jahren des erfolglosen Krieges gegen die Taliban. Die erneute Machtübernahme im August 2021 erlebt er in Kabul, als junger Kameramann. Er hat noch nie in einem Land gelebt, in dem Frieden herrscht.01:30 UhrFilmfestival Cologne phoenix-Preisträger 2020ACASA - MEIN ZUHAUSEFilm von Radu CiorniciucZDF arte 2020, 90'Ein Naturidyll in direkter Nachbarschaft zur Millionenstadt Bukarest. In diesem mit Wasserwegen durchzogenen Schilfgebiet lebt eine elfköpfige Familie unter einfachsten Bedingungen. Als das Areal in ein Naturschutzgebiet umgewandelt wird, muss sie weichen: Die Familie wird zwangsumgesiedelt in ein zu kleines Apartment in der Stadt. Ihr Zusammenhalt wird auf eine harte Probe gestellt. ACASA erzählt eine moderne Variante der Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies - die ambivalente Folgen hat.20:15 - 23:15 Uhr Themenabend: Punk und Pop im OstenSpannend wie ein Krimi, mitreißend wie ein gutes Konzert nimmt der Sonntagabend mit auf eine musikalische Zeitreise zum überwältigenden "Auswärtsspiel" der Toten Hosen in Ostberlin. Es folgt "Der Pop im Kommunismus", mdr-arte 2022, 52'und ZDF-history über "Jugend in der DDR - Wie es wirklich war", 2022, 45'.20:15 UhrAUSWÄRTSSPIEL - DIE TOTEN HOSEN IN OST-BERLINFilm von Martin GroßSWR 2022, 75'Schon kurz nach ihrer Gründung Ostern 1982 führt die Düsseldorfer Punkband "Die Toten Hosen" die Stasi an der Nase herum: Die Musiker Campino, Andi, Breiti, Kuddel und Trini geben ein Geheimkonzert in einer Kirche, mitten in der damaligen DDR. In "Auswärtsspiel - Die Toten Hosen in Ost-Berlin" wird dieses einzigartige Ereignis nun zum ersten Mal umfassend erzählt.Dienstag, 25. Oktober 202220:15 UhrDIE WIESE - EIN PARADIES VON NEBENANFilm von Jan HaftBR 2021, 90'Kein anderer heimischer Lebensraum ist dem völligen Verschwinden so nahe wie die Blumenwiese. 98 Prozent des extensiven Grünlands ist in den letzten Jahrzehnten verschwunden; durch Umwandlung in Ackerland, durch Düngung mit Gülle und Kunstdünger und durch kurze Mähintervalle. "Die Wiese - Ein Paradies nebenan" stellt die ganze Pracht der Blumenwiese in nie gesehenen Bildern vor. Mit großem, technischen Aufwand gedreht werden in dieser Dokumentation einige der schönsten, liebenswertesten und skurrilsten Bewohner vorgestellt.Mittwoch, 26.Oktober .202220:15 UhrDIESELGATE - DIE MACHENSCHAFTEN DER DEUTSCHEN AUTOINDUSTRIEFilm von Johan von MirbachWDR arte 2021, 85'Der größte Skandal der deutschen Industriegeschichte: Über zehn Jahre lang haben deutsche Automobilkonzerne und Zulieferer Verbraucher und Behörden weltweit belogen, indem sie gezielt die Abgaswerte ihrer Diesel- und Benzinfahrzeuge manipulierten. Im investigativen Dokumentarfilm "Dieselgate" äußern sich anonym auch ehemalige VW-Manager und schildern die Firmenkultur. Sie weisen auf Versäumnisse der Bundesregierung hin, die den Betrug über Jahre durch unklare Gesetze und konsequentes Wegschauen beförderte.Donnerstag, 27. Oktober 202220:15 UhrDIE RECYCLINGLÜGEFilm von Tom Costello und Benedikt WermterWDR 2022, 75'Dieser Film nimmt eine Industrie unter die Lupe, die das Problem lieber verbirgt als löst. Die Autoren spüren Müllmakler auf, die Plastikmüll illegal im Ausland verklappen, Industriezweige, die sich an der Verbrennung von Müll bereichern und Mafia-Netzwerke, die mit Abfallschmuggel inzwischen so viel Geld verdienen wie mit Menschenhandel. Der Film zeigt, wie einige der größten Konsumgüterhersteller der Welt Recycling als Vorwand benutzen, um ohne Konsequenzen weiter die Umwelt verschmutzen zu können.phoenix-online-Special - nur in der MediathekTHE LAST TAPE FROM BOSNIAFilm von Albert SoléSpain 2022, 70'Sifa Suljic flieht vor dem Jugoslawienkrieg mit ihrer Tochter nach Katalonien. 1995 bekommt sie von ihrem Bruder ein Video geschickt, das die in Bosnien gebliebene Familie im Krieg zeigt. Die meisten von ihnen werden später als Opfer des Massakers von Srebenica in Massengräbern identifiziert. Mit Ausnahme ihres älteren Bruders. Der Film begleitet Sifa Suljic auf eine tief berührende Reise in ihre Heimat, um seine Überreste zu identifizieren.PRAG 1968 - RECONSTRUCTION OF THE OCCUPATIONFilm von Jan SiklTschechien, Slowakei 2021, 95'Dokumentarfilmer Jan Sikl macht einen erstaunlichen Fund: in einer Garage haben Filmrollen mit über 3 Stunden bisher unveröffentlichtem Material zum Prager Frühling überdauert. Sikl macht sich auf die Suche nach den Menschen und Orten und rekonstruiert das Stück Weltgeschichte um den 21. 