FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Encavis von 27 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die von der Bundesregierung geplante "Zufallsgewinn"-Abgabe zur Gegenfinanzierung des angekündigten Entlastungspakets könnte den Unternehmensgewinn belasten, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Er wies darauf hin, dass der Betreiber von Solar- und Windparks in der ersten Jahreshälfte deutlich von den hohen Strompreisen profitiert habe. Die Perspektiven für Encavis blieben insgesamt aber gut./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2022 / 15:39 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2022 / 15:53 / MESZ

