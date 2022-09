Die neu begebene Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30VGQ1) der Bauakzente Balear Invest GmbH, einem Luxus-Immobilien-Entwickler auf Mallorca, ist ab sofort an der Börse Frankfurt handelbar. Die fünfjährige Anleihe (Stückelung: 1.000 Euro) hat ein Volumen von bis zu 8 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,50% p.a. verzinst. Die Anleihemittel sollen für die Wachstumsfinanzierung innerhalb des Geschäftsmodells genutzt werden. In diesem Jahr soll mit der Entwicklung eines Grundstückes in Nova Santa Ponsa mit unverbaubarem Blick auf Port Adriano und das offene Meer begonnen werden. Laut Bauakzente soll jedes Jahr der Baustart einer neuen Immobilie auf Mallorca erfolgen.

Hinweis: Die Anleihe kann weiterhin auch gebührenfrei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...