Nach einer dynamischen Aufwärtsbewegung am Freitag starteten die Märkte enorm schwach in die neue Woche. Nachdem der DAX mit einem Abschlag von 1,7 Prozent öffnete, verlor er im Laufe des Tages weiterhin an Wert. Im Fokus der Anleger lag besonders der Gas-Stopp durch die Gaspipeline Nord Stream 1. Die erneute Zuspitzung der Gaskrise hat am Montag den Anlegern am deutschen Aktienmarkt wieder die Laune verdorben. Der Leitindex Dax büßte 2,22 Prozent auf 12.760,78 Punkte ein und revidierte somit den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...