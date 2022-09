Der nach Umsatz größte Einzelhandelskonzern der Welt Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, NYSE: WMT) wird an diesem Dienstag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 56 Cents an seine Investoren ausbezahlen (Record day war der 12. August 2022). Auf das Jahr gerechnet schüttet das Unternehmen aktuell 2,24 US-Dollar an seine Investoren aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 133,00 US-Dollar beträgt die aktuelle Dividendenrendite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...