Die Berichte über den Plan der Regierung, den Mindestlohn in einem Schritt um 10% anzuheben, verursachen unter den Arbeitgebern in der Landwirtschaft und in dem Gartenbau große Unruhe. Denn die Folgen dieser Maßnahme, die als eine wohlwollende Intervention zur Unterstützung der Kaufkraft dienen soll, scheinen nicht genügend durchdacht zu sein, berichtet LTO Nederland....

