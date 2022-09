Die Zeiten des Wachstums scheinen für Amazon erst einmal eine Pause zu machen. Nach dem starken Wachstum während der Corona-Pandemie rudert Amazon jetzt wieder zurück. Der Einzelhandels-Gigant schießt zwei Lager in Baltimore in den USA, wo über 350 Mitarbeiter umgesiedelt werden und verwirft Pläne für 42 neue Einrichtungen in den Vereinigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...