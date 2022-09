DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

STADTWERKE - Die örtlichen Versorger haben vor Problemen bei der Umsetzung des dritten Entlastungspakets der Bundesregierung gewarnt. "Ein Problem bei der Gasumlage war ja, dass die praktischen Dinge aus dem Blick geraten sind. Das darf keinesfalls wieder passieren" warnte Ingbert Liebing, der Hauptgeschäftsführer des Verbands Kommunaler Unternehmen (VKU), der die Stadtwerke vertritt. Stadtwerke hätten weder die Computerprogramme noch die Daten, um die Basisversorgung der Kunden oder die abzuschöpfenden "Zufallsgewinne" der Unternehmen zu berechnen. Die Stadtwerke fürchten bereits Zahlungsausfälle ihrer Kunden. 7 bis 8 Prozent seien bereits eingepreist, in einzelnen Kommunen seien 25 Prozent möglich. (FAZ)

BANKEN - Die Anstrengungen der europäischen Banken beginnen sich auszuzahlen. Nach Jahren der Flaute befinde sich der Bankenmarkt im Aufschwung und die Transformationsprogramme für mehr Effizienz zeigten Wirkung, heißt es in einer neuen Studie der Beratung Bearingpoint, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Der Studie zufolge arbeiten die Banken so effizient wie seit 2013 nicht mehr, die Eigenkapitalrendite verzeichne nach einem Tiefpunkt im Coronajahr 2020 zwölf Monate später einen deutlichen Anstieg auf das Vorkrisenniveau und das Ergebnis vor Steuern habe sich mehr als verdoppelt. (Handelsblatt)

LOHNANPASSUNG - Arbeitgeber und Gewerkschaften in Deutschland haben einer automatischen Lohnanpassung an die Inflationsrate, wie es sie in einigen EU-Ländern gibt, eine Absage erteilt. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeber (BDA), Steffen Kampeter, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, eine solche Lohnindexierung sei ein "Schönwetterinstrument, aber kein Modell für Deutschland." DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell sagte: "Die Sozial- und Tarifpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften ist eine Erfolgsgeschichte und prägendes Element unserer Wirtschaft. Wir benötigen keinen Automatismus bei der Lohnfindung." (Funke Mediengruppe)

MASKENPFLICHT - Der Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes wird noch einmal geändert. Nach Informationen der Zeitung Welt soll die Maskenpflicht auf Flügen innerhalb Deutschlands und von Zielen aus und in die Bundesrepublik entfallen. Die FDP-Fraktion im Bundestag hatte auf eine entsprechende Änderung gedrängt. Im bisherigen Entwurf für eine Änderung am Infektionsschutzgesetz war eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in Flugzeugen und im Bahn-Fernverkehr vorgesehen. Nach den aktuell gültigen Regeln ist eine OP-Maske ausreichend. In vielen EU-Ländern ist das Tragen einer Maske an Bord eines Flugzeugs bereits abgeschafft. (Welt)

FINANZAGENTUR - Deutschlands oberste staatliche Bankenretterin Jutta Dönges verlässt nach Informationen der Frankfurter Allgemeine Zeitung die Geschäftsführung der Deutschen Finanzagentur. Dönges hat gerade ein Mandat im obersten Führungsgremium des kanadischen Unternehmens Rock Tech übernommen und will dem Vernehmen nach künftig weitere Tätigkeiten in verschiedenen Unternehmen ausüben. "Frau Dr. Dönges hat sich entschieden, ihren Vertrag als Geschäftsführerin der Finanzagentur des Bundes nicht zu verlängern und wird zum 31.10.2022 aus der Finanzagentur ausscheiden", bestätigte die Agentur des Bundes auf Nachfrage. Die 49-jährige Dönges vor allem bekannt als Aufsichtsrätin des Bundes in der Commerzbank und beim Tourismuskonzern TUI.

49-EURO-TICKET - Aus den Ländern kommt scharfe Kritik an den Ampel-Ticket-Plänen. "Grundsätzlich ist die Ankündigung des Bundes für ein Nachfolgeangebot des 9-Euro-Tickets begrüßenswert, aber es bleibt dabei, dass der Bund das Nachfolgeangebot auch vollständig finanzieren muss", sagte die Thüringens Ministerin für Infrastruktur Susanna Karawanskij (Linke). Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) äußerte sich ähnlich: "Wenn der Bund zusätzlich tarifliche Entlastungen möchte, muss er sie auch selbst bezahlen." So wie der Bund das aufsetze, werde es nichts mit einer zeitnahen Umsetzung. Aus dem Brandenburger Ministerium für Infrastruktur heißt es, "die zugesagten 1,5 Milliarden für einen 9-Euro-Ticket-Nachfolger sind schlicht zu kurz gegriffen". (Spiegel)

ATOMKRAFT - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm nennt die Ankündigung von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), zwei Atomkraftwerke in die Einsatzreserve zu nehmen, unzureichend. "Die Kraftwerke sollten laufen und nicht nur in Bereitschaft sein, wie es aktuell geplant ist - denn nur dann gibt es einen senkenden Effekt auf den Strompreis", sagte Grimm. "Bei den drei noch laufenden AKWs sollte man über eine Laufzeitverlängerung von 5 Jahren nachdenken. Auch sollte geprüft werden, ob die Kernkraftwerke reaktivierter sind, die kürzlich erst stillgelegt wurden." (Funke Mediengruppe)

