Longevity Partners, ein globales multidisziplinäres ESG-Beratungsunternehmen, hat heute die Erweiterung seiner globalen Präsenz durch die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Tokio, Japan, bekannt gegeben. Das neue Büro, das am 6. September 2022 eröffnet wird, ist die neunte internationale Niederlassung von Longevity Partners seit dessen Gründung im Jahr 2015. Weitere Standorte befinden sich in Paris, London, München, Amsterdam, Mailand, Austin, Seattle und New York. Die Expansion erfolgte, nachdem das Unternehmen 2022 von der Financial Times als Europas am schnellsten wachsendes ESG-Beratungsunternehmen aufgelistet wurde und Longevity seinen Jahresumsatz im Jahr 2021 zum siebten Mal in Folge verdoppelt hat. Im Einklang mit der von Longevity üblichen Expansionsstrategie, Niederlassungen in Ländern zu eröffnen, in denen die Bedürfnisse der Kunden am größten sind, bietet die neue Tochtergesellschaft ihren neuen und bestehenden Kunden vor Ort hochwertige ESG-Dienstleistungen an. Etienne Cadestin, Gründer und CEO, sagte: "Um auf die großartige Kundennachfrage zu reagieren und unseren Einfluss im asiatisch-pazifischen Raum zu verstärken, freue ich mich, die Eröffnung unseres asiatischen Hauptsitzes und unserer Niederlassung in Tokio bekannt zu geben. Wir freuen uns sehr über unsere Expansion in Japan, der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt." "Obwohl Japan zu den fünftgrößten Emissionsländern der Welt gehört, hat das Land ambitionierte Pläne zur Halbierung seiner Emissionen bis 2030. Das Expertenteam von Longevity wird dem lokalen Immobilienmarkt mithilfe seines globalen Fachwissens bei der Erreichung der Klimaziele helfen. Wir wollen in den nächsten Jahren viele nachhaltige Arbeitsplätze in Tokio schaffen und mehr als hundert Mitarbeiter beschäftigen, um unsere asiatischen Partner zu unterstützen und die Dekarbonisierung in der Region weiter voranzutreiben." "Mit dieser jüngsten Expansion schließen wir unser dreijähriges Globalisierungsprogramm ab und können nun weltweit überall dort hin liefern, wo unsere Kunden uns am meisten brauchen. Die Eröffnung des neuen Büros ist ein besonderes Ereignis für Longevity, da wir nun in sechs der G7-Länder, die rund 30 Prozent der Weltwirtschaft ausmachen, vor Ort vertreten sind." "Ich freue mich besonders auf die Zusammenarbeit mit Kemmu Kawai, der die Ausführung all unserer Aktivitäten in Japan leiten wird. In den kommenden Jahren werden wir eng mit ihm zusammenzuarbeiten, um eine nachhaltigere, innovativere und kohlenstofffreie Gesellschaft für künftige Generationen im asiatisch-pazifischen Raum gewährleisten zu können!" Kemmu Kawai, Country Director, sagte: "Ich freue mich bei Longevity einzusteigen und das erste asiatische Büro von Longevity Partners zu eröffnen. Mit meinem Fachwissen und Erfahrung rund ums Thema Immobilien in Asien werde ich unseren lokalen und globalen Kunden im asiatisch-pazifischen Raum erstklassige ESG-Dienstleistungen bieten und so weiter zum Erfolg unseres Unternehmens und unserer Kunden beitragen." In den letzten Monaten nahm Longevity Partners eine weitreichende organisatorische Umstrukturierung vor, die vor allem den Ausbau der technischen Fähigkeiten auf globaler Ebene mit der Einstellung von über 70 neuen Experten seit Januar 2022 beinhaltete. Gleichzeitig investierte Longevity Partners in die Digitalisierung seiner innovativen Servicebereiche und führte neue Dienstleistungen wie Climate Resilience, Value at Risk, Sustainable Finance, Social Impact und Net Zero Carbon Portfolio Management ein. Die neue Niederlassung in Tokio soll, den sich schnell ändernden Bedürfnissen der Kunden gerecht werden und die Partner im asiatisch-pazifischen Raum bei der Dekarbonisierung des Sektors unterstützen. Longevity Partners hat nun die richtigen Voraussetzungen, um sich als globales, unabhängiges ESG-Beratungsunternehmen im Immobiliensektor zu behaupten.

