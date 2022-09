Das DAX-Unternehmen Bayer kann auf eine erfreuliche operative Entwicklung in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2022 zurückblicken. Nur die Aktie will nicht so recht in Schwung kommen. Geht es nach den Analysten der UBS, liegt der faire Wert des Titels deutlich über dem aktuellen Kursniveau.Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Zwar gebe es angesichts des teils ungünstigen Wetters und damit geringerer Erträge für Landwirte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...