TAGESTHEMA

Die australische Zentralbank hat am Dienstag den Leitzins (Cash Rate) zum vierten Mal in Folge um 50 Basispunkte auf 2,35 Prozent erhöht. Bei der Bekanntgabe ihres Zinsbeschlusses kündigte die Reserve Bank of Australia weitere Zinserhöhungen an, um die hohe Inflation einzudämmen. Einem festgelegten Pfad wollen die Notenbanker jedoch nicht folgen. Die Entscheidungen würden vielmehr von der Datenlage, den Einschätzungen der Notenbank zur Inflationsentwicklung und der Lage auf dem Arbeitsmarkt abhängig gemacht. RBA-Gouverneur Philip Lowe bekräftigte das Ziel, die Inflation auf 2 bis 3 Prozent zu drücken, dabei jedoch die Wirtschaft auf Kurs zu halten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 44,1 zuvor: 47,3 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 55,5 Punkte zuvor: 56,7 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.936,50 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.155,75 +0,4% Nikkei-225 27.624,67 +0,0% Hang-Seng-Index 19.206,91 -0,1% Kospi 2.405,50 +0,1% Shanghai-Composite 3.236,95 +1,2% S&P/ASX 200 6.834,50 -0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Am Dienstag lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz feststellen. Vielerorts treten die Kurse mehr oder weniger auf der Stelle. Deutlich nach oben geht es aber in Schanghai dank neuer Wirtschaftsstimuli. Die Börse in Hongkong ist dagegen in negatives Terrain zurückgefallen. Aktien des chinesischen Kohlebergbaus profitieren erneut von der Energiekrise in Europa und China. Unter anderem verbessern sich Shaanxi Coal um 0,8 Prozent. Gut behauptet zeigt sich die Börse in Sydney, nachdem die Reserve Bank of Australia (RBA) wie weithin erwartet die Zinsen um 50 Basispunkte erhöht hat. Derweil hat Australien im zweiten Quartal den 13. Handelsbilanzüberschuss in Folge verzeichnet. In Japan wird die Stimmung etwas gedämpft durch einen unerwartet geringen Anstieg der Verbraucherausgaben im Juli. Konjunktursorgen und die hohen Treibstoffpreise belasten vor allem Aktien der Automobil- und Luftfahrtbranche. Japan Airlines verbilligen sich um 1,1 Prozent. und Nissan Motor um 0,7 Prozent. Aktien der Ölbranche reagieren eher verhalten darauf, dass die Opec am Montag nach Börsenschluss in Asien die Kürzung ihrer Fördermenge beschlossen hat. Japan Petroleum Exploration rücken um 0,5 Prozent vor. In Sydney gewinnen Woodside 0,3 Prozent, Santos 0,6 Prozent und Beach Energy 0,3 Prozent. CNOOC geben in Hongkong zwar um 4,8 Prozent bzw 0,52 Hongkong-Dollar nach, werden jedoch mit einem Dividendenabschlag von 0,70 Hongkong-Dollar gehandelt. Petrochina liegen 0,8 Prozent im Plus.

US-NACHBÖRSE (Freitag)

Signify Health gewannen 7,2 Prozent. CVS Health (unverändert) befinde sich in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Übernahme von Signify Health für 8 Milliarden Dollar, hatte das Wall Street Journal berichtet. AMD zeigten sich 0,1 Prozent höher, nachdem bekannt geworden war, dass die Aktien für DuPont de Nemours (-0,5%) in den S&P-100 aufgenommen werden. DuPont verbleiben allerdings im S&P-500, wie der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices mitteilte. Den S&P-500 verlassen werden PVH (+0,2%) und Penn Entertainment (unverändert). Ihre Plätze nehmen Costar (+6,7%) und Invitation Homes (+5,5%) ein. Im Nebenwerte-Index S&P 600 Small Cap werden derweil Outfront Media (+8,6%) für Fossil (-7,2%) aufgenommen. Der Kurs der ebenfalls aus dem Index ausscheidenden Glatfelter fiel um 5,7 Prozent. Bed Bath & Beyond gaben am Freitag nachbörslich um 0,5 Prozent nach. Am Samstag wurde bekannt, dass der Finanzchef der Einrichtungskette, Gustavo Amal, mutmaßlich beim Sturz von einem New Yorker Hochhaus verstorben ist.

WALL STREET (Freitag)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.318,44 -1,1% -337,98 -13,8% S&P-500 3.924,26 -1,1% -42,59 -17,7% Nasdaq-Comp. 11.630,86 -1,3% -154,26 -25,7% Nasdaq-100 12.098,44 -1,4% -176,18 -25,9% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 790 Mio 897 Mio Gewinner 1.339 943 Verlierer 1.828 2.279 Unverändert 175 134

Schwach - Die zunächst freundliche Stimmung kippte jäh mit der Meldung, dass Gazprom die unterbrochene Gaslieferung nach Deutschland am Samstagmorgen nicht wieder aufnehmen wird. Das schürte Rezessionsängste. Dabei hatte anfangs noch ein zwar robuster, aber gleichwohl knapp unter den Erwartungen ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht für Zuversicht gesorgt, weil er Rezessionssorgen dämpfte und zugleich Spekulationen etwas Auftrieb gab, dass die US-Notenbanker bei weiteren Zinserhöhungen etwas vorsichtiger agieren könnten. Am Zinsterminmarkt sank die Wahrscheinlichkeit für einen großen Zinsschritt um 75 Basispunkte auf 56 Prozent. Am Aktienmarkt ging es für die Broadcom-Aktie um 1,7 Prozent nach oben. Das Halbleiterunternehmen hat in seinem dritten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet und rechnet für das laufende vierte Quartal mit einem höheren Umsatz als bislang die Analysten. Für Lululemon ging es sogar um 6,7 Prozent aufwärts. Der Anbieter von Yoga-Bekleidung berichtete von nachlassenden Lieferkettenproblemen und setzte sich nach einem überraschend guten zweiten Quartal ehrgeizigere Jahresziele.

US-ANLEIHEN (Freitag)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,40 -11,0 3,51 267,2 5 Jahre 3,31 -9,1 3,40 204,8 7 Jahre 3,29 -8,4 3,37 184,5 10 Jahre 3,20 -6,4 3,26 168,8 30 Jahre 3,35 -1,9 3,36

Spekulationen, dass der US-Jobbericht und die Rezessionsgefahr in Europa die US-Notenbanker vielleicht doch vorsichtiger agieren lassen könnten, drückten auf die Renditen. Im Zehnjahresbereich sank sie um 6 Basispunkte auf 3,20 Prozent und im Zweijahresbereich, der die kurzfristige Zinserwartung am stärksten spiegelt, sogar um 11 Basispunkte auf 3,40 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 0,9956 +0,3% 0,9931 0,9895 -12,4% EUR/JPY 140,29 +0,5% 139,60 139,02 +7,2% EUR/GBP 0,8603 -0,2% 0,8618 0,8630 +2,4% GBP/USD 1,1573 +0,4% 1,1522 1,1466 -14,5% USD/JPY 140,91 +0,2% 140,58 140,49 +22,4% USD/KRW 1.374,30 +0,3% 1.370,37 1.372,24 +15,6% USD/CNY 6,9412 +0,1% 6,9341 6,9358 +9,2% USD/CNH 6,9503 +0,1% 6,9420 6,9472 +9,4% USD/HKD 7,8491 -0,0% 7,8492 7,8490 +0,7% AUD/USD 0,6807 +0,2% 0,6797 0,6779 -6,3% NZD/USD 0,6100 +0,1% 0,6092 0,6088 -10,6% Bitcoin BTC/USD 19.776,32 +0,1% 19.752,33 19.764,01 -57,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Euro sackte zunächst auf 0,9878 und den niedrigsten Stand seit fast 20 Jahren ab, erholte sich dann aber im Verlauf wieder deutlicher auf 0,9930 Dollar am Abend. Dahinter standen anziehende Renditen am Anleihemarkt im Hinblick auf die erwartete Zinserhöhung der EZB am Donnerstag. Unter anderem gab es Spekulationen, dass die EZB nur ein kleines Zeitfenster dafür habe und deswegen möglicherweise umso entschiedener agieren dürfte und einen großen Schritt um 75 Punkte vornehmen könnte.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,65 86,87 +2,0% +1,78 +24,9% Brent/ICE 95,02 95,74 -0,8% -0,72 +28,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zogen an um rund 2,5 Prozent, wobei im Tagesverlauf etwas Unterstützung von der Opec+ kam. Das Förderkartell hatte eine leichte Senkung der monatlichen Förderung beschlossen angesichts der wegen Rezessionstendenzen schwächelnden Nachfrage. Der europäische Gaspreis haussierte - in der Spitze um über 30 Prozent, am Ende aber nur noch um 17 Prozent, nachdem Gazprom die Lieferungen aus Russland eingestellt hatte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.716,89 1.710,60 +0,4% +6,29 -6,2% Silber (Spot) 18,30 18,18 +0,7% +0,13 -21,5% Platin (Spot) 854,70 850,00 +0,6% +4,70 -11,9% Kupfer-Future 3,47 3,42 +1,3% +0,05 -21,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

VERBRAUCHERPREISE PHILIPPINEN

Die Verbraucherpreise stiegen im August zum Vorjahr um 6,3 Prozent, Volkswirte hatten den Anstieg auf 6,1 Prozent geschätzt. In der Kernrate erhöhten sich die Preise um 4,6 Prozent zum Vorjahr.

VERBRAUCHERAUSGABEN JAPAN

