Mit diesem Schritt ist Alpian ein Principal Member von Visa geworden, was es dem Unternehmen ermöglicht, seine exklusive Metall-Debitkarte in der Schweiz auszugeben.Genf - Alpian SA, die erste digitale Privatbank der Schweiz, geht eine Partnerschaft mit Visa ein, einem weltweit führenden Unternehmen für digitales Bezahlen. Mit diesem Schritt ist Alpian ein Principal Member von Visa geworden, was es dem Unternehmen ermöglicht, seine exklusive Metall-Debitkarte in der Schweiz auszugeben. Mit der offiziellen Partnerschaft kann Alpian nun sein erstklassiges...

Den vollständigen Artikel lesen ...