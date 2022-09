Angestrebt wird eine Notierung der Sportwagen-Tochter von Volkswagen in Frankfurt, vollständig umgesetzt sein könnte die Neuemission bis zum Jahresende.Wolfsburg / Stuttgart - Die Porsche AG soll möglichst noch im Herbst an die Börse gehen. Von Ende September oder Anfang Oktober an könnte ein Teil der Papiere der Sportwagen-Tochter am Finanzmarkt platziert werden, wie Volkswagen am späten Montagabend nach Beratungen des Vorstands und Aufsichtsrats mitteilte. Angestrebt wird eine Notierung in Frankfurt, vollständig umgesetzt sein könnte die...

Den vollständigen Artikel lesen ...