Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen Fehlstart in die neue Handelswoche hingelegt. Dabei büßte der DAX einen Großteil der noch am Freitag errungenen Gewinne wieder ein. Am Ende lag der DAX bei 12.760 Punkten. Das ist ein Minus von rund 2,2 Prozent bzw. 289 Zählern. Marktidee: E.ON Die Aktie von E.ON hatte im Februar ein Sieben-Jahres-Hoch markiert. Im Anschluss etablierte das Papier einen Abwärtstrend. Im Juli startete eine erste Erholungsbewegung, die an einer Widerstandszone scheiterte. Aktuell gibt es Hoffnung auf eine zweite Erholungswelle. Dafür muss der Kurs aber zunächst eine entscheidende Hürde überwinden.