Das Instrument P1B ZAE000013017 PSG GRP LTD. RC-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.09.2022 und ex Kapitalmassnahme am 07.09.2022The instrument P1B ZAE000013017 PSG GRP LTD. RC-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.09.2022 and ex capital adjustment on 07.09.2022Das Instrument PBC SE0018013849 PRECISE BIOMETR. A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.09.2022 und ex Kapitalmassnahme am 07.09.2022The instrument PBC SE0018013849 PRECISE BIOMETR. A EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.09.2022 and ex capital adjustment on 07.09.2022Das Instrument MWG CA4576375022 INMED PHARMACEUT. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.09.2022 und ex Kapitalmassnahme am 07.09.2022The instrument MWG CA4576375022 INMED PHARMACEUT. EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.09.2022 and ex capital adjustment on 07.09.2022Das Instrument J6W CA01535P1062 ALEXCO RESOURCE EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.09.2022 und ex Kapitalmassnahme am 07.09.2022The instrument J6W CA01535P1062 ALEXCO RESOURCE EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.09.2022 and ex capital adjustment on 07.09.2022Das Instrument 7ST SE0005392537 SOLTECH ENERGY SWEDEN AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.09.2022 und ex Kapitalmassnahme am 07.09.2022The instrument 7ST SE0005392537 SOLTECH ENERGY SWEDEN AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.09.2022 and ex capital adjustment on 07.09.2022Das Instrument STM LU1066226637 STABILUS SE INH. EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.09.2022 und ex Kapitalmassnahme am 07.09.2022The instrument STM LU1066226637 STABILUS SE INH. EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.09.2022 and ex capital adjustment on 07.09.2022