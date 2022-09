The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.09.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.09.2022



ISIN Name

SE0017133564 ESMAEIL.HLDG 22/25 FLR

XS2071622216 CROWN EURAN 19/23 REGS

XS1576750951 ICICI BK(DB BR.) 17/22MTN

XS1758716085 CROWN EUROPEAN HLGS 18/23

XS0540501359 R.A.T.P. 10/22 MTN

ES0413900384 BCO SANTANDER 15/22

CH0252740250 ST.GALL.KTBK 14-22

CH0193717540 PFZ.SCHW.KT.BKN 12-22 425

DE000DK0U135 DEKA DL FESTZINS 19/22

XS1107266782 DT. BAHN FIN.14/22FLR MTN

