London (ots/PRNewswire) ---Das neue Tool ist grenz- und währungsübergreifend standardisiert und ergänzt das US-Angebot und die umfangreichen Marktanalysen des Unternehmens, um einen unverwechselbaren globalen Einblick in die Bewertung von Gewerbeimmobilien zu bieten--Green Street, der führende Anbieter von Informationen über Gewerbeimmobilien, hat European Sales Comps auf den Markt gebracht, ein robustes Tool, das exklusive Daten und interaktive Mapping-Analysen für Transaktionen im Wert von 5 Millionen Euro und mehr in der gesamten europäischen Region bereitstellt. Die Transaktionsdaten werden sorgfältig verifiziert und standardisiert, um eine nahtlose grenzüberschreitende Analyse in Europa zu ermöglichen. Darüber hinaus werden sie mit den Marktanalysen, Bewertungen, Renditen, Commercial Property Price Indices (CPPIs), Erkenntnissen, Forschungsergebnissen und mehr von Green Street angereichert.European Sales Comps bietet zuverlässige Transaktionsdaten für Büro-, Wohn-, Einzelhandels-, Industrie- und Beherbergungsimmobilien sowie für andere Immobiliensektoren in Schlüsselmärkten wie Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Italien. Jede Transaktion enthält einen detaillierten Vermögensüberblick, eine Standortanalyse, Bewertungskennzahlen und relevante aktuelle Vergleichswerte."Als Teil unserer Mission, unseren Kunden die umfassendsten Informationen über Gewerbeimmobilien zu liefern, freuen wir uns, nun auch qualitativ hochwertige europäische Verkaufsvergleiche anbieten zu können, die Klarheit und Einblicke in die Marktpreise liefern", sagte Kris Hoffman, Chief Revenue Officer von Green Street. "Unsere einzigartigen Transaktionsdaten werden durch unsere firmeneigenen Daten/Analysen und Forschungsergebnisse ergänzt, so dass unsere Kunden über den nötigen Makro-, Sektor- und Marktkontext verfügen, um ihre Entscheidungen zu optimieren und die Rendite zu maximieren", fügte Hoffman hinzu.John Guilfoy, Chief Product Officer von Green Street, sagte: "Wir sind bestrebt, aggressiv in unsere globalen Transaktions- und Marktdaten/Analysen zu investieren, um die leistungsstarke Webplattform von Green Street für handlungsrelevante Informationen kontinuierlich zu erneuern und zu erweitern. European Sales Comps ist eine weitere interessante Produkteinführung, die unsere Kunden nutzen können, um die Rentabilität in schwierigen und opportunistischen Märkten zu steigern."Informationen zu Green StreetGreen Street ist der führende Anbieter von verwertbaren gewerblichen Immobilienrecherchen, Nachrichten, Daten, Analysen und Beratungsdiensten in den USA und in Europa. Seit mehr als 35 Jahren liefert Green Street beispiellose Informationen und vertrauenswürdige Daten auf den öffentlichen und privaten Immobilienmärkten und unterstützt Investoren, Banken, Kreditgeber und andere Branchenteilnehmer dabei, ihre Investitionen und strategischen Entscheidungen zu optimieren. Über eine Saas-Plattform bietet das Unternehmen exklusive Marktinformationen, Schlussfolgerungen und Vorhersageanalysen. Weitere Informationen finden Sie auf www.greenstreet.com.