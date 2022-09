Nicht jedes Jobangebot kommt bei Bewerbern gut an - und wird dann abgelehnt. Daran sind die Unternehmen selbst schuld, wie eine Befragung zutage gebracht hat. Längst sind es nicht mehr nur Unternehmen, die Absagen erteilen. In Zeiten des Fachkräftemangels lehnen auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inzwischen Unternehmen ab, wenn irgendetwas nicht stimmt. Dass das sogar ziemlich häufig passiert, konnte das Jobportal Stepstone jetzt in einer Umfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...