TA unterzeichnet Vereinbarung für eine strategische Wachstumsinvestition und schließt sich den bestehenden Investoren PSG Equity und Verdane an der Seite des Managementteams von Hornetsecurity an.

Hornetsecurity, ein führender internationaler SaaS-Anbieter für Cloud-Security und Compliance Lösungen, gibt heute eine strategische Wachstumsinvestition von TA Associates ("TA"), einem wachstumsorientierten Private-Equity-Unternehmen, bekannt. TA schließt sich den bestehenden Investoren PSG Equity, einem führenden Growth-Equity-Unternehmen, und Verdane, einem auf Wachstumskapital spezialisierten europäischen Investor, an.

Hornetsecurity bietet erstklassige Softwareprodukte an, die bereits mehr als zwei Millionen Nutzer vor den neuesten und komplexesten Cyber-Bedrohungen schützen. Das Produktportfolio umfasst E-Mail-Cloud-Security, Backup-Lösungen, Replikation und Wiederherstellung von E-Mails, Endpoints und virtuellen Maschinen sowie Security-Awareness-Schulungen. Das Flaggschiffprodukt, die 365 Total Protection Suite, wurde speziell für Microsoft 365 entwickelt und lässt sich nahtlos in von Unternehmen genutzte Microsoft 365 Umgebungen integrieren. Die Kunden von Hornetsecurity verteilen sich über verschiedene Unternehmensgrößen und Branchen. Der Großteil wird über ein seit langem bestehendes Netzwerk aus Vertriebspartnern von mehr als 8.000 Value-Added Resellers ("VARs"), Managed Service Providers ("MSPs") und Managed Security Service Providers ("MSSPs") betreut.

"Dank der Partnerschaft mit PSG Equity und Verdane seit 2020 konnten wir unser strategisches Ziel, allen Unternehmen umfassende Cloud-Security und Compliance-Lösungen anbieten zu können, umsetzen. Wir freuen uns TA als neuen Partner zu begrüßen sowie unsere Partnerschaft mit PSG Equity und Verdane fortzusetzen, um in Zukunft weiter in Wachstum und Produktinnovationen zu investieren. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, den Mehrwert der Hornetsecurity Produkte für unsere Kunden und Vertriebspartner auszubauen", sagt Daniel Hofmann, Gründer und CEO von Hornetsecurity.

Verdane investierte ursprünglich in 2016 in Hornetsecurity und PSG Equity tätigte das Investment in 2020. Seit 2020 hat Hornetsecurity drei wachstumsfördernde Akquisitionen getätigt, um ein umfassendes cloudbasiertes Cyber-Security-Angebot, welches seitdem auch Cloud-Backup-Lösungen und Security-Awareness-Schulungen beinhaltet, aufzubauen. Die weiteren Wachstumsinvestitionen im Rahmen dieser Transaktion sollen verwendet werden um die Erweiterung des Produktportfolios und die internationale Expansionsstrategie von Hornetsecurity durch Beschleunigung des organischen Wachstums und weitere Akquisitionen zu unterstützen.

"Durch die langjährige, nachhaltige Innovationskraft von Hornetsecurity ist es gelungen, kontinuierlich Lösungen zu entwickeln, um den sich stetig steigenden Ansprüchen der Kunden im Hinblick auf IT-Sicherheit und Compliance gerecht zu werden. Wir glauben, dass das Unternehmen großes Potenzial hat, sein Produktportfolio und seine geographische Präsenz zu erweitern, sowohl organisch als auch durch strategische Akquisitionen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management-Team von Hornetsecurity unter der Leitung von Daniel Hofmann, sowie PSG Equity und Verdane, um das Wachstum des Unternehmens weiterhin zu unterstützen", so Morgan Seigler, Managing Director, und Stefan Dandl, Principal bei TA.

"Das Management-Team von Hornetsecurity hat hervorragende Arbeit geleistet, um das Produktportfolio des Unternehmens zu einem umfassenden Cloud-Security und Compliance-Angebot auszubauen. Wir heißen TA in unserer bestehenden Partnerschaft mit Verdane herzlich willkommen. Wir freuen uns zukünftig gemeinsam Daniel Hofmann, Daniel Blank (COO) und das gesamte Hornetsecurity-Team in der nächsten Wachstumsphase dabei zu unterstützen, das Unternehmen hin zu einem führenden internationalen Cloud-Security- und Compliance-Software-Champion zu entwickeln", so Dany Rammal, Managing Director Head of PSG Equity in Europa und Christian Stein, Managing Director bei PSG Equity.

"Wir freuen uns, TA als gleichberechtigten Partner im Investorenkreis zu begrüßen. Gemeinsam werden wir das Hornetsecurity-Team auf dem Weg zum weltweit führenden SaaS-Anbieter für Cloud-Sicherheit und Compliance unterstützen. Seit unserem Investment im Jahr 2016 haben Daniel Hofmann und sein Team ein schlagkräftiges Unternehmen für Cybersecurity-Lösungen aufgebaut, das kontinuierlich neue Standards für Cloud-Sicherheit setzt. Wir sind stolz darauf, diese Reise in enger Zusammenarbeit mit TA, unserem bestehenden Partner PSG und dem Hornetsecurity-Team fortzusetzen", so Emanuel Johnsson, Partner, und Hendrik Wildhagen, Director bei Verdane.

Die Transaktion bedarf der üblichen Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 abgeschlossen sein. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. TA wird von Latham Watkins vertreten, PSG und Verdane wird von Hengeler Mueller vertreten. Raymond James fungiert als exklusiver M&A-Berater von Hornetsecurity.

Über die Hornetsecurity Group

Hornetsecurity ist ein führender internationaler SaaS-Anbieter für Cloud-Security und Compliance Lösungen, der Unternehmen und Organisationen jeglicher Größe weltweit absichert. Die Lösungen werden über 11 redundante und gesicherte Rechenzentren bereitgestellt. Das Produktportfolio umfasst E-Mail-Cloud-Security, Backup-Lösungen, Replikation und Wiederherstellung von E-Mails, Endpoints und virtuellen Maschinen sowie Security-Awareness-Schulungen. Mit mehr als 400 Mitarbeitern ist das Unternehmen über ein internationales Netzwerk von Vertriebspartnern in mehr als 30 Ländern tätig und unterstützt mehr als 50,000 Endkunden. Weitere Infos auf www.hornetsecurity.com und auf LinkedIn.

Über PSG Equity

PSG ist eine Growth-Equity-Firma, die mit Software- und technologiebasierten Dienstleistungsunternehmen zusammenarbeitet. Wir helfen ihnen transformatives Wachstum zu realisieren, strategische Chancen zu nutzen und starke Teams aufzubauen. PSG hat bereits über 110 Unternehmen unterstützt und mehr als 400 Add-on-Akquisitionen vermittelt und verfügt daher über umfangreiche Investitionserfahrung, tiefgreifendes Fachwissen in den Bereichen Software und Technologie sowie eine Bereitschaft mit den jeweiligen Managementteams umfassend zusammenzuarbeiten. PSG wurde 2014 gegründet und verfügt über Büros in Boston, Kansas City, London, Paris, Madrid und Tel Aviv. Weitere Informationen über PSG finden Sie unter www.psgequity.com.

Über TA Associates

TA ist ein weltweit führendes, wachstumsorientiertes Private-Equity-Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf spezifische Sektoren in fünf Branchen Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Verbraucher- und Unternehmensdienstleistungen und investiert in profitable, expandierende Unternehmen mit nachhaltigen Wachstumschancen. Bisher hat TA weltweit in mehr als 560 Unternehmen investiert. Als Mehrheits- oder Minderheitsinvestor verfolgt TA einen langfristigen Ansatz und setzt seine strategischen Ressourcen ein, um Managementteams dabei zu unterstützen, dauerhafte Werte in hochwertigen Wachstumsunternehmen zu schaffen. Seit seiner Gründung im Jahr 1968 hat TA 47,5 Milliarden US-Dollar an Kapital aufgebracht. Die mehr als 110 Anlageexperten des Unternehmens sind in Boston, Menlo Park, London, Mumbai und Hongkong tätig. Weitere Informationen über TA finden Sie unter www.ta.com.

Über Verdane

Verdane ist eine auf Wachstumsinvestitionen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft, die gemeinsam mit technologiebasierten und nachhaltigen europäischen Unternehmen die nächste Stufe des internationalen Wachstums erreichen will. Verdane kann als Minderheits- oder Mehrheitsinvestor investieren, entweder in einzelne Unternehmen oder in Unternehmensportfolios, und setzt auf drei Kernthemen: den digitalen Verbraucher, Software Everywhere und Nachhaltige Gesellschaft. Die Verdane-Fonds verfügen über ein Gesamtvolumen von fast 4 Milliarden Euro und haben seit 2003 mehr als 135 Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen getätigt. Das Team von Verdane besteht aus mehr als 100 Investmentexperten und operativen Experten mit Sitz in Berlin, Kopenhagen, Helsinki, London, Oslo und Stockholm und hat sich zum Ziel gesetzt, der bevorzugte Wachstumspartner für technologiegestützte und nachhaltige Unternehmen in Europa zu sein. Weitere Infos auf www.verdane.com und auf LinkedIn.

