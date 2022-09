Wroclaw, Polen (ots/PRNewswire) -Ein von Biotts-Forschern entwickelter Arzneimittelträger kann gängige Medikamente effizienter transportieren, was zu einer besseren Wirksamkeit, geringeren Medikamentendosen und drastisch reduzierten Nebenwirkungen führt"Nach jahrelanger Arbeit hat Biotts ein universelles System entwickelt, das in der Lage ist, viel größere Moleküle zu liefern als alle derzeit verfügbaren Lösungen. Der Trägerstoff des Unternehmens besteht aus mehreren bekannten Absorptionspromotoren, die auf einzigartige Weise mit Arzneimitteln kombiniert werden - so lassen sich zusätzliche Synergien erzielen. Dank dieses Systems können die Geschwindigkeit und die Tiefe der Medikamentenaufnahme im Gewebe so gesteuert werden, dass das Medikament nur erkrankte Bereiche oder den systemischen Kreislauf erreicht", sagt Pawel Biernat, PhD, CEO von Biotts, einem Biotech-Unternehmen aus Wroclaw.Ein weiteres wichtiges Ziel des Entwicklungsprozesses war es, sicherzustellen, dass die Haut intakt und unbeschädigt bleibt. Der Trägerstoff "erweicht" vorübergehend den interzellulären Zement, und der Wirkstoff gelangt schmerz- und reizfrei in den Körper. Bei der transdermalen Verabreichung von Arzneimitteln gibt es viele Herausforderungen, von denen die größte mit der Größe des Arzneimittelmoleküls und seiner physikalisch-chemischen Beschaffenheit zusammenhängt. Die bei Biotts durchgeführten Forschungen beweisen, dass Moleküle größerer Größe und unterschiedlicher Natur, darunter hydrophile Moleküle, Proteine und verschiedene andere Substanzen - wie die Peptide, die bei der Behandlung von Typ-II-Diabetes verwendet werden - gleichzeitig und effektiv in den Körper gelangen können.Das Biotts-System hat eine komplexe Struktur, die es den therapeutischen Molekülen ermöglicht, tief in den Körper zu gelangen. Es schädigt die Haut nicht, ist biologisch abbaubar und unbedenklich. Das Medikament oder der Wirkstoff im Träger bleibt aktiv und verliert nicht seine Eigenschaften."Die Haut ist die größte und stärkste Barriere im menschlichen Körper. Sie verfügt über Mechanismen zum Schutz vor körperfremden Substanzen. Das macht es unmöglich, Medikamente ohne einen Trägerstoff zu verabreichen, der gleichzeitig den Wirkstoff schützt und das Eindringen in den Körper erleichtert", erklärt Biernat.Biotts hat soeben die nächste Phase der präklinischen Tests für einen ihrer Arzneimittelkandidaten abgeschlossen. Dieser wurde durch die Kombination des Trägers mit einer Substanz entwickelt, die Diabetes bekämpft. Die erste Phase der klinischen Prüfung am Menschen ist für 2023 geplant.Biotts, ein Biotech-Unternehmen aus Wroclaw in Polen, wurde 2018 gegründet. Sein Team hat ein einzigartiges, universelles transdermales therapeutisches System entwickelt, dessen einzigartige Eigenschaften die Bioverfügbarkeit von Wirkstoffen erhöhen, indem sie in die Haut eindringen können. Diese transdermale Lösung ermöglicht die Verabreichung von einem oder mehreren Wirkstoffen, was die Entwicklung von Multikomponenten-Medikamenten ermöglicht. Das Unternehmen ist Autor und alleiniger Inhaber der Urheberrechte für vier Patentanmeldungen, von denen zwei in das weltweite PCT-Schutzverfahren eingegangen sind. Lesen Sie mehr auf biotts.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1888119/Biotts_team.jpgPressekontakt:Katarzyna Wróblewska,kasia@hagen.pl,+48 791 080 836Original-Content von: Biotts SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165039/5314046