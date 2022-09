Come back in September? von Torsten Ewert Sehr verehrte Leserinnen und Leser, gestern war in den USA Labor Day, also Tag der Arbeit. Wie der 1. Mai in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern ist dieser Tag auch in den USA ein Feiertag. Auch die Börse hat geschlossen, nur der Future-Handel geht munter weiter. Wieder eine falsche Börsenweisheit? Um den Labor Day enden auch die Sommerferien. Spätestens dann ist auch in den Büros und Betrieben die Sommerpause beendet. Das gilt auch für die ...

