Der Minenkonzern mit Hauptsitz in Toronto, Kanada (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) rutschte in den Sommermonaten deutlich von der 20 Euro Marke bis auf 14,46 Euro im Tief ab. Nach einer Zwischenerholung wurde dieses Tief in der vergangenen Handelswoche erneut getestet. Dieses scheint zu halten, weshalb wir nun auf eine neuerliche Longbewegung setzen und uns deshalb eine Position ins Depot legen. Wir sichern diese ab, indem wir den StopLoss knapp unter das Tief ...

