Berlin (ots) -Das Hamburger Modeunternehmen feierte am 5. September im Rahmen einer besonderen Fashion Show auf der Spree, gemeinsam mit LASCANA Markenbotschafterin Victoria Swarovski, den Auftakt der Fashion Week in Berlin. Vor rund 500 Gästen, darunter namhafte VIPs und reichweitenstarke Influencer wie Nazan Eckes, Angelina Kirsch, Lili Paul-Roncalli, Jorge González, Alena Gerber und viele mehr, präsentierte das Unternehmen auf dem "LASCANA Fashion Boat" eine Vielzahl an Neuheiten.Zum Auftakt der Berliner Modewoche veranstaltete LASCANA am Montagabend auf dem "LASCANA Fashion Boat" ein besonderes Fashion-Event auf der Spree. Neben dem Catwalk bot die einzigartige Kulisse zudem Platz für zwei Pop-up-Stores und einen Bar- sowie Loungebereich. "Unser Wunsch war es mit dem Fashion Boat eine schwimmende Location zu kreieren, die inspiriert von einem modernen Märchenwald und mittels funkelnder Goldakzente, den perfekten Rahmen für unsere diesjährige Jubiläumsshow bildet und zugleich ein Highlight der Fashion Week ist", sagt Sarah Rissen, Head of Multi-Channel-Marketing LASCANA.Die rund 500 geladenen Gäste erlebten eine faszinierende Fashion Show, konzipiert vom renommierten Kreativ-Kopf Roger Sery, die sie mit auf eine Reise durch die abwechslungsreiche Fashion-Welt von LASCANA nahm. Eröffnet wurde das Show-Spektakel von Multitalent Victoria Swarovski, die zugleich ihr Laufstegdebut feierte und gemeinsam mit Balletttänzerinnen zu den Klängen von klassischer Musik über den Catwalk schwebte. Im Anschluss präsentierten Models, wie u. a. Angelina Kirsch, die neuen Lingerie- und Fashion-Trends für die kommende Saison. Zudem konnten sich die Zuschauer*innen entlang des Laufstegs über die neue, exklusive 18-teilige Lingerie- und Nachtwäsche-Kollektion von Victoria Swarovski und LASCANA freuen. Die limitierte Kollektion markiert den nächsten Schritt in der erfolgreichen Zusammenarbeit mit der 29-Jährigen anlässlich des 20-jährigen Markenjubiläums. Die limitierten Styles der Victoria Swarovski x LASCANA Kollektion sind vom glamourösen Stil der Goldenen Zwanziger inspiriert und bereits ab Mitte Oktober auf lascana.de, bei großen Partner-Onlineshops wie Zalando und ABOUT YOU sowie im stationären Handel in den LASCANA Stores und bei ausgewählten Shop-in-Shop-Partnerflächen erhältlich.Mit einer besonderen Showeinlage auf dem Catwalk, choreografiert von Rollschuh-Artistin Oumi Janta, machte LASCANA abschließend, gemeinsam mit Inlineskater*innen und Skateboarder*innen, auf den Launch einer eigenen Submarke namens "LSCN" aufmerksam, die im März 2023 offiziell seitens des Unternehmens vorgestellt wird.Im Anschluss an die Show ließen die Gäste zu den Beats des angesagten Berliner DJ-Duos "ALYSSA & GIA" den Abend auf dem "LASCANA Fashion Boat" in entspannter Atmosphäre ausklingen.Das "LASCANA Fashion Boat" markiert dabei den Höhepunkt einer Reihe von flankierenden Events, die das Unternehmen im Zuge seines 20-jährigen Markenjubiläums in diesem Jahr bereits erfolgreich veranstaltete.Pressekontakt:Rebecca HochPR Manager LASCANATelefon: +49 40 6461 6046E-Mail: rebecca.hoch@lascana.deOriginal-Content von: LASCANA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77092/5314076