In unsicheren Zeiten lohnt es sich aus Foolisher Sicht immer, in Unternehmen investiert zu sein, die sich auch in Krisen robust entwickeln. Ein solches Unternehmen ist der Luxusgüterkonzern LVMH (WKN: 853292). In den letzten Monaten entwickelte sich zwar der Einzelhandel im Allgemeinen rückläufig und auch die Aussichten bis Ende des Jahres trüben sich weiter ein. Dies ist in schwachen Wirtschaftsphasen immer der Fall. LVMH hat Top-Zahlen Doch dieser Entwicklung scheint das Luxussegment zu trotzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...