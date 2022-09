BASF (WKN: BASF11) hat zuletzt mit SABIC und Linde (WKN: A2DSYC) den Bau der weltweit ersten Demonstrationsanlage für großtechnisch elektrisch beheizte Steamcracker-Öfen angekündigt. BASF erprobt Elektrifizierung Um den CO2-Ausstoß der chemischen Industrie zu senken, entsteht am Verbundstandort Ludwigshafen eine Demonstrationsanlage, die erneuerbare Energien statt Erdgas nutzt. So will BASF den CO2-Ausstoß um bis zu 90 % reduzieren. Gleichzeitig sinkt so die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. ...

