RWE-Calls mit 100%-Chance bei Erreichen des alten Hochs

Trotz des deutlichen Kursrückganges der vergangenen Tage führt die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) mit einem Kursanstieg von 17 Prozent in den vergangenen 12 Monaten noch immer die Performanceliste aller DAX-Werte für diesen Zeitraum an. Nachdem sich die Aktie am 25.8.22 mit 43,95 Euro bereits sehr knapp an das Jahreshoch bei 43,97 Euro vom 20.5.22 herangetastet hatte, setzte die verschärfte Gaskrise den Aktienkurs allerdings wieder unter Druck.

Obwohl mögliche Eingriffe der Politik in die Preisgestaltung der Versorger als problematisch angesehen werden, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 60 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die RWE-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das Hoch bei 43,95 Euro vom 25.8.22 zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 40 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis 40 Euro, Bewertungstag 18.11.22, BV 0,1, ISIN: DE000DW4NLE2, wurde beim RWE-Aktienkurs von 38,98 Euro mit 0,23 - 0,24 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 43,95 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,46 Euro (+92 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 34,277 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 34,277 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HB4Y6F1, wurde beim RWE-Kurs von 38,98 Euro mit 0,47 - 0,48 Euro taxiert.

Wenn die RWE-Aktie in nächster Zeit auf 43,95 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,96 Euro (+100 Prozent) erhöhen - sofern die RWE-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,868 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,868 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH76FA7, wurde beim RWE-Kurs von 38,98 Euro mit 0,62 - 0,63 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 43,95 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,10 Euro (+75 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de