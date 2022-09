Oberursel (www.anleihencheck.de) - Die rekordhohe Inflation dürfte insbesondere am privaten Konsum nagen, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust in ihrem aktuellen "INVEST-REPORT".Während im zweiten Quartal zum zweiten Mal in Folge noch ein Zuwachs um 0,8% zum Vorquartal zu beobachten gewesen sei, dürfte es ab dem dritten Quartal eher abwärts gehen. Dafür spreche insbesondere der Absturz der Frühindikatoren für den privaten Konsum. So habe das GfK Konsumklima mit -36,5 den tiefsten je erreichten Stand erreicht. Die Bruttoinvestitionen seien schon im zweiten Quartal rückläufig gewesen (-1,0%). Eine Trendwende sei hier nicht in Sicht. Vielmehr dürfte es in der zweiten Jahreshälfte noch schneller abwärts gehen. Die Konjunktur dürfte zudem von der sich abzeichnenden Straffung der Geldpolitik gebremst werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) habe im Juni mit einer Erhöhung um 50 Basispunkte die lange erwartete Zinswende eingeleitet und dürfte in den kommenden Monaten ihre Leitzinsen weiter kräftig erhöhen. ...

