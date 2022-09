Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation ist das große Thema für die Zentralbanken dieser Welt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Manche von ihnen hätten den Fokus auf der Preissteigerung, andere auf der Wirtschaftsentwicklung. Im September stünden alle großen Notenbanken dieser Welt vor dem nächsten Zinsschritt. Ein spannender Monat für den Währungsmarkt (FX-Markt). Welche Strategie genieße am Devisenmarkt die höchste Glaubwürdigkeit? Ein kurzer Blick auf die großen Notenbanken der Welt (USA, Europa, England und Japan) zeige, wem der FX-Markt mehr Vertrauen schenke. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...