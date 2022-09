Die erste Charge des MG4 Electric wurde aus China nach Europa verschifft und traf am vergangenen Freitag im Hafen von Zeebrugge (Belgien) ein. Über 1.000 Exemplare des elektrischen Kompaktmodells sollen am 13. September in knapp 20 europäischen Ländern und in China auf den Markt gebracht werden. Zudem gab die SAIC-Marke bekannt, den MG4 Electric in weiteren Ländern und Regionen wie Australien, Neuseeland, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...