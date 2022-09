Die Immofinanz trennt sich vom Bürogebäude BBC Gamma in Prag. Käufer ist die Passerinvest Group. Das Gebäude umfasst rund 31.000 m2 und ist zur Gänze langfristig an einen Einzelmieter vermietet. Die Transaktion wurde mit einem Aufschlag auf den Buchwert per 30. Juni 2022 abgeschlossen, wie die Immofinanz mitteilt. "Im Rahmen unserer Portfoliostrategie konzentrieren wir uns auf Retail-Immobilien und myhive-Office-Lösungen. Dabei wollen wir uns auch von Gebäuden im Wert von rund 1 Mrd. Euro trennen und die Erlöse aus diesen Verkäufen in Immobilien reinvestieren und unsere Marken weiter stärken oder für die Rückzahlung von Schulden verwenden. Der Verkauf von BBC Gamma ist dabei ein wichtiger strategiekonformer Schritt, und ...

