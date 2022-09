Die börsenotierte Mayr-Melnhof hat sich Erdgas-Kapazitäten im Speicher Haidach gesichert. In der Vorwoche hat mit Wienerberger bereits ein Unternehmen mitgeteilt, sich Erdgas-Vorräte gesichert zu haben. Mayr-Melnhof ist eines von 15 heimischen Unternehmen, für das die Energie Steiermark geschützte Speichermengen von 150 GWh Erdgas von westeuropäischen Energielieferanten über süd-westeuropäische Lieferrouten organisiert hat. Diese werden ab sofort in frei gewordenen Kapazitäten im Speicher Haidach in Salzburg eingespeichert, teilt die Energie Steiermark mit. "Als Zulieferer von Kartonverpackung für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie sind wir Teil der kritischen Infrastruktur. Durch Gasvorräte sorgen wir vor, um auch ...

