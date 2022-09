DJ GDV: 3 Milliarden Euro Schäden im ersten Halbjahr durch Naturgefahren

BERLIN (Dow Jones)--Naturgefahren haben nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) im ersten Halbjahr 2022 Schäden in Höhe von rund 3 Milliarden Euro verursacht. "Bisher ist 2022 ein überdurchschnittliches Schadenjahr", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Allein die Wintersturm-Serie "Ylenia", "Zeynep" und "Antonia" im Februar habe mit 1,4 Milliarden Euro für fast 50 Prozent der Schäden gesorgt. Die Sturmserie liege damit auf Platz drei der schwersten Winterstürme seit 2002.

Schwere Schäden richtete laut GDV im Mai auch der Tornado "Emmelinde" in Paderborn, Höxter und Lippstadt an. Große Überschwemmungen und Starkregen mit hohen Schäden habe es in den ersten sechs Monaten nicht gegeben. Die bisherigen Elementarschäden von 100 Millionen Euro lägen deshalb weit unter dem Erwartungswert für 2022.

