Die Lufthansa will in der aufziehenden Wirtschaftskrise vor allem außerhalb Deutschlands wachsen. Das Unternehmen befinde sich weiterhin auf Gewinnkurs, sagte Konzernchef Carsten Spohr am Montagabend in Frankfurt. Indes setzen sich die Sozialpartner nach dem jüngsten Streik heute nochmals an den Verhandlungstisch - zum Wohl der Aktie.Vor der Drohkulisse eines zweiten Streiks - angekündigt ist ein Piloten-Ausstand für diesen Dienstag und Mittwoch - nehmen Lufthansa und die Gewerkschaft Vereinigung ...

