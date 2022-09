Taipeh (ots/PRNewswire) -Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20220906&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220906PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), branchenführender Anbieter von Unternehmensspeichern, half dem Bezirksamt Gangbuk-gu von Seoul (https://www.gangbuk.go.kr/eng/index.do) bei der Speicherung der immer größer werdenden Mengen an CCTV-Material mit EonStor GS Unified Storage-Lösungen. Die EonStor GS-Systeme bieten eine Speicherkapazität von bis zu 1,2 PB bei einem Platzbedarf von nur 8 HE und zeichnen sich durch geringe Erweiterungskosten, bewährte Zuverlässigkeit und einfache Verwaltung aus.Das Bezirksamt Gangbuk-gu in Seoul hatte angesichts seines schnell wachsenden CCTV-Kameranetzwerks erkannt, dass eine Erweiterung mit der vorhandenen Speicherlösung ein Vermögen kosten würde. Das Bezirksamt wurde von anderen Bezirksämtern, die bereits vor fünf Jahren Infortrend-Lösungen implementiert haben und seitdem keine Probleme mehr haben, auf Infortrend aufmerksam gemacht. Die Lösungen von Infortrend zeichnen sich nicht nur durch hervorragende Zuverlässigkeit und Leistung aus, sondern erleichtern auch die Suche nach Aufzeichnungen. Besonders wird die Tatsache, dass die EonStor GS-Erweiterung mit ihren Scale-Out- und Scale-Up-Fähigkeiten ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, um den schnell wachsenden CCTV-Netzwerken gerecht zu werden.Nach der Implementierung der Lösung von Infortrend ist das Amt in der Lage, die Kosten für die Speichererweiterung um etwa 50 % im Vergleich zu seiner vorherigen Speicherlösung zu senken. Mit einem EonStor GS 3060 und einem 4 HE 60-Bay JBOD - zwei 4 HE 60-Bay-Einheiten mit redundanten Dual-Controllern - bietet die neue Lösung einen Platz im 8-HE-Schrank, der eine Speicherkapazität von 1,2 PB ermöglicht und gleichzeitig den Hardware-Footprint um etwa 75 % reduziert. Darüber hinaus ist EonStor GS mit seiner webbasierten grafischen Benutzeroberfläche einfach zu verwalten und trägt zur Maximierung der Workflow-Effizienz bei. Im Laufe der Implementierung war das Amt von den schnellen Serviceleistungen von Infortrend beeindruckt."Die EonStor GS 4 HE 60-Bay-Speicherlösung von Infortrend bietet genau die Funktionen, die wir für unsere ständig wachsenden CCTV-Netzwerke benötigen. Da wir das Geld dort ausgeben müssen, wo es am dringendsten benötigt wird, konnten wir uns keine bessere Lösung für die Erneuerung unseres Speichersystems vorstellen als EonStor GS", so der IT-Manager des Bezirksamts Gangbuk-gu in Seoul.Erfahren Sie mehr über EonStor GS (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20220906&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220906PR&utm_content=002) und Sicherheits- und Überwachungslösungen (https://www.infortrend.com/de/solutions/security-surveillance?utm_source=DE20220906&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220906PR&utm_content=003)Kontaktieren Sie Infortrend, um eine Anfrage zu stellen (https://www.infortrend.com/global/partners/make-an-inquiry?fr=Media&utm_source=DE20220906&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220906PR&utm_content=004)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc., andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Hannah Chen,+886-2-2226-0126 #8557,Hannah.Chen@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113061/5314161