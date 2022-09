Dr. Andreas Sauer (ansa capital management): global Q opportunities - August 2022

06.09.2022

Realwirtschaftliche Situation:

Im August zeigen die ökonomischen Daten in Europa noch keinen deutlichen Einbruch. Es wird gegenwärtig erst im vierten Quartal von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung ausgegangen. Natürlich sind niedrige erwartete Konsumausgaben aufgrund gestiegener Strom- und Heizkosten ursächlich dafür. Die Wirkung des deutlichen Anstiegs des Gaspreises auf die ökonomische Situation lässt sich wie folgt verdeutlichen: In Deutschland haben die Energieversorger bisher nur einen geringen Teil des Anstiegs der Marktpreise aufgrund bestehender Kundenverträge an die Konsumenten weitergegeben. Während sich die börslich gehandelten Erdgas- und Stromkontrakte in den letzten 24 Monaten mehr als verzehnfacht (!) haben, stiegen die Preise für den Konsumenten "nur" um 50% (Juli: Gas: 70%, Strom: 30%). Unterstellt man, dass 50% der gegenwärtigen Preissteigerung im nächsten Jahr weitergegeben würden, entspricht dies einer zusätzlichen Kostenbelastung für private Haushalte von circa 20% ihrer gegenwärtigen Gesamtausgaben. Der Wohlstandsverlust für Deutschland lässt sich mit circa 4-5% der Wirtschaftsleistung eintaxieren und ist somit vergleichbar mit dem Ölpreis-Schock in den 70er Jahren. Im Unterschied zu den USA handelt es sich für Deutschland um einen reinen Wohlstandsverlust, da nahezu 100% des Gasbedarfs importiert wird. Das erklärt das düstere Bild bei den aktuellen Umfragewerten für Europa. Alle Einkaufsmanagerindizes sind im rezessiven Bereich. Das Konsumentenvertrauen bewegt sich deutlich unterhalb der Niveaus in der Corona-Pandemie, obwohl die aktuellen ökonomischen Daten (hohe Beschäftigungsniveaus, stabile Industrieproduktion und Konsum) noch relativ gut sind.

In China deutet sich eine merkliche Abschwächung des Wirtschaftswachstums an. Die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion wuchsen im Vergleich zum Vormonat deutlich schwächer und die Mehrzahl der Umfragewerte sind ebenfalls leicht rückläufig. Neben dem Anstieg der Neuinfektionen in wichtigen Regionen in China, birgt der Immobilienmarkt weiterhin ein erhebliches systemisches Risiko. Die Hauspreise sanken den dritten Monat in Folge und die Baubeginne gingen um mehr als +30% relativ zum Vorjahr zurück. Der Rückgang der Hauspreise ist einerseits eine gesunde Entwicklung, weil das durchschnittliche Hauspreisniveau in Bejing in etwa dem 40-fachen des durchschnittlichen Einkommens vor Corona entsprach (zum Vergleich, in New York liegt das Verhältnis bei 12 zu 1). Andererseits ist das Baugewerbe der wichtigste Wirtschaftszweig mit schätzungsweise 60 Millionen Stellen und 30% der Wirtschaftsaktivität (Europa und US circa 5%). Die Zentralbank PBoC hat auf die schwächeren Wirtschaftsdaten bereits mit einer Senkung der Zinsen reagiert und die Zentralregierung hat ein weiteres Investitionsprogramm über circa 145 Mrd. USD zur Stützung der Wirtschaftsaktivität bereits verabschiedet. Insgesamt verbleiben wir global in unserem "Winter"-Regime mit weiter negativer Tendenz.

Monetäre Situation:

Während in den USA die jährliche Inflationsrate unerwartet von 9% auf 8,5% zurückging, stiegen die Inflationsraten in den anderen Regionen teilweise merklich an (z.B. UK: 9,4% auf 10,1%). Die Hauptursache für den Rückgang der Inflationsrate in den USA war der Rückgang der Energiepreise in den letzten Monaten. Die langfristigen Komponenten zeigen aber deutlich auf, dass noch keine Trendwende in den angestrebten Bereich von 2%-2,5% eingetreten ist. Die Löhne stiegen im Juli weiter um 6,7 Prozent (Atlanta Fed Wage Growth Tracker) und der jährliche Mietanstieg liegt weiter deutlich über 10%. In Europa steht der Anstieg der Energiekosten in der Heizsaison noch bevor. Die Sorge vor einer tiefen Rezession sollte aber zumindest die Lohnentwicklung in den nächsten Monaten dämpfen. Das Inflationsumfeld wird den Druck auf die beiden europäischen Zentralbanken weiter erhöhen. Sowohl von der EZB als auch der BOE werden im September größere Zinsschritte erwartet.

Mit Spannung wurde das alljährliche Jackson Hole Meeting Ende August erwartet. Powell machte in seiner Rede nochmals deutlich, dass die Rückkehr der Inflationsraten auf ein Niveau von 2%-2,5% das unbedingte Ziel der zukünftigen Zentralbankentscheidungen darstellt. Nach Einschätzung des Zentralbankrates ist das gegenwärtige Zinsniveau von 2-2,5% in einem normalen ökonomischen Umfeld bezogen auf den Arbeitsmarkt und die Inflation angemessen. Das bedeutet, dass das aktuelle Umfeld mit einer historisch hohen Anzahl offener Stellen, einer niedrigen Arbeitslosigkeit und mehr als 8% Inflation ein deutlich höheres Zinsniveau erfordert. Bezüglich der Geschwindigkeit und Zeitspanne machte er klar, dass es unter allen Umständen vermieden werden muss, dass sich die Inflationserwartungen von Haushalten und Unternehmen nach oben anpassen und somit Inflationsraten explizit bei Handelsentscheidungen eine wichtige Rolle einnehmen. Falls dieser Fall eintreten würde, wäre eine Rückkehr zu dem angestrebten Inflationsziel extrem schwierig. Somit deutete er direkt eine aggressive Erhöhung der Leitzinsen an und machte zusätzlich klar, dass ein Rückgang der Inflationsrate auf das angestrebte Niveau bis Ende 2023 kaum zu erreichen ist. Unser globaler Inflationsrisikoindex bleibt weiter im tief dunkelroten Bereich, jedoch mit rückläufigem Momentum.

Nach der positiven Performance von Aktien im Vormonat setzte sich der positive Trend zu Beginn des Monats gestützt durch den veröffentlichten Rückgang der Inflationsrate für die USA zunächst fort. Bis zur Monatsmitte erzielten globale Aktien eine positive Performance von durchschnittlich +3%. Die Powell-Rede, zusammen mit der hohen Anzahl offener Stellen im Juli, waren dann die Ursache für die Trendwende in der Preisentwicklung. Die globalen Aktienfutures schlossen den Monat im Schnitt mit -2% ab. Der EUROSTOXX 50 und der S&P 500 lieferten die schwächste Performance mit -4,9% bzw. -4,3%, während Japan und Australien noch leicht positiv abschnitten. Die globalen Zinsen stiegen kontinuierlich im Juli an und globale 10-jährige Anleihenfutures gaben im Juli circa -4% nach. Bund- und Gilt-Future lieferten im Ländervergleich mit -6,1% bzw. -7,6% die schwächste Performance. Rohstoffe gaben ebenfalls leicht nach.