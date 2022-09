London (ots/PRNewswire) -Auf dem live und online stattfindenden Event erfahren B2B-Marketing, -Vertriebs und -Produktleiter die neuesten Forschungsergebnisse und Insights, um ihr Unternehmen zukunftsfähig auszurichten und das Wachstum zu steigernForrester (Nasdaq: FORR) hat heute das vollständige Konferenzprogramm für den B2B Summit EMEA 2022 bekannt gegeben, der am 11. und 12. Oktober 2022 in London und in digitaler Form stattfinden wird. Der B2B Summit EMEA ist die wichtigste Veranstaltung für B2B-Marketing-, Vertriebs- und Produktverantwortliche, um ihre Wachstumsstrategien mit den neuesten Forschungsergebnissen, Modellen und Fallstudien abzustimmen und so noch klügere Entscheidungen für bessere Geschäftsergebnisse zu treffen.Forrester-Daten zeigen, dass Unternehmen, die ihre Marketing-, Vertriebs- und Produktfunktionen erfolgreich auf ihre Geschäftsstrategie abstimmen und ausrichten, ein um 19% schnelleres Wachstum und eine um 15% höhere Rentabilität erzielen.Laut der Forrester Marketing Survey 2022 fokussieren sich Marketingverantwortliche auf Wachstumsstrategien wie die Erschließung neuer Märkte und neuer Kunden, die Verbesserung ihrer Produktivität und die klar definierte Ausrichtung ihres Markenziels. Der B2B Summit EMEA 2022 wird sich mit diesen Themen befassen und den Teilnehmern darlegen, wie sie die sich ständig ändernden Bedürfnisse von Kunden antizipieren und Käufersignale während des gesamten Kaufprozesses interpretieren können, um erfolgreiche Kampagnen durchzuführen. Darüber hinaus erfahren Teilnehmer mehr über die Rolle von Daten bei der Umsatzsteigerung und die Bedeutung von Investitionen in hochwertige Datenmanagementfähigkeiten.Highlights aus Keynotes und Breakout Sessions:- Seize The Strategic High Ground: A CMO's Guide. Unternehmen übersehen oft die Möglichkeit, dass Marketingverantwortliche eine Schlüsselrolle bei der strategischen Planung spielen können. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass CMOs als Dienstleister und nicht als Mitgestalter wahrgenommen werden. In dieser Breakout Session wird dargelegt, wie CMOs als strategischer Partner und Wachstumsmotor für das Unternehmen anerkannt werden.- Act Like An Octopus - Listen To Your Three Hearts. Um erfolgreich zu sein, müssen B2B-Marketer ihren Markenzweck an den Bedürfnissen ihrer Kunden ausrichten, damit sie wirkungsvolle Ergebnisse erzielen. In dieser Session werden die Erkenntnisse aus der jüngsten Marketingumfrage von Forrester erörtert und aufgezeigt, wie die Ergebnisse zur Ausrichtung von Zielen genutzt werden können.- Connecting The Dots: Tying Portfolio Marketing's Insights Into Regional Campaign Execution. Die von einem erstklassigen Portfolio-Marketingteam gewonnenen Erkenntnisse sollten von den Kampagnenteams genutzt werden, wirkungsvolle Reputations-, Nachfrage-, Engagement- und Enablement-Programme durchführen. Dies ist besonders für regionale Kampagnen relevant. Diese Session verbindet die Punkte zwischen Portfolio-Marketing und Kampagnenausführung, um erfolgreiche und besser abgestimmte regionale Kampagnen voranzutreiben.- Is Your Data Work Making A Difference? How To Measure The Effectiveness Of A Revenue Operations Data Team. In dieser Session wird erörtert, welche Prioritäten die Datenverwaltungsteams in der gesamten Umsatzmaschine haben und wie sie den Wert, den sie für das Unternehmen haben, nachweisen können.- B2B Vital Signs: How To Improve Buyer Outcomes. Die Vertriebstechnologie tritt in eine neue Ära ein, in der sich der Schwerpunkt von der Verwaltung der Vertriebsmitarbeiter auf die Bereitstellung von Erkenntnissen zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse verlagert. In dieser Session wird erläutert, warum die Auswahl und der Einsatz der richtigen Technologie entscheidend für die Verbesserung der Umsatzmaschinerie ist."B2B-Experten müssen zunehmend die sich verändernden Kundenbedürfnisse vorhersehen und ihre Marketing- und Vertriebsstrategien entsprechend anpassen. Nur so können Vertrauen aufgebaut und komplexe Entscheidungsprozesse gesteuert werden, um ein sinnvolles Engagement in allen Phasen des Kundenlebenszyklus zu ermöglichen - was sich positiv auf die gesamte Unternehmensleistung auswirkt", betont Meta Karagianni, Vice President & Research-Direktorin bei Forrester. "Auf dem B2B Summit EMEA werden wir neue Forschungsergebnisse und Thought Leadership vorstellen, die B2B-Marketing- und Vertriebsverantwortliche dabei unterstützen, smarte Entscheidungen zu treffen und eine stärkere Abstimmung zwischen Produkt, Vertrieb und Marketing zu fördern, was für ein erfolgreiches Unternehmen heutzutage so wichtig ist."Die Teilnehmer in London können auf alle Sponsoren und Inhalte vor Ort zugreifen, einschließlich moderierter Diskussionen und Special Sessions. Die Teilnehmer haben auch Zugang zu speziellen Programmen wie dem Executive Leadership Exchange und Executive Lunch und Networking-Sitzungen sowie mehreren Sessions zu den Themen Diversity & Inclusion. Die Online-Teilnehmer des B2B Summit haben über die virtuelle Plattform Zugang zu allen Konferenzveranstaltungen, einschließlich Keynotes, Track Sessions, Fallstudien und Sponsoren.Ressourcen:- Anmeldung zum Forrester B2B Summit EMEA- Vollständige Agenda und Referenten- Erfahren Sie mehrüber die Sponsoring-Möglichkeiten- Lesen Sie den Blog: Was Sie auf dem B2B Summit EMEA 2022 von Forrester erwartet- Planning Guides 2023: Vergleichsdaten für Budget-Investitionen im kommenden JahrInformationen zu Forrester Forrester (NASDAQ: FORR) ist eines der einflussreichsten und innovativsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Informationen zu Forrester Forrester (NASDAQ: FORR) ist eines der einflussreichsten und innovativsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt.