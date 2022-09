Um in den nächsten Wintern ausreichend Energie zu haben, appeliert der BEE, Potenziale der erneuerbaren Energien kurzfristig zusätzlich zu erschließen. So seien etwa bis 2025 rund 7 GW an Solarthermie drin. Der BEE fordert, mit einem erneuerbarem "Befreiungspaket" schnell und zügig die Potenziale regenerativer Energien in Deutschland zu nutzen. Dafür benennt der Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) verschiedene Maßnahmen. Diese seien nötig, um zusätzliche Potenziale zu den geplanten Ausbauanstrengungen ...

