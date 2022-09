Aktuell zeigt sich der DAX am heutigen Dienstag höher bei 12.780 Punkten. Im Tageshoch wurden aber bereits fast 12.900 Punkte erreicht. Nach dem langen Wochenende in den USA aufgrund des Feiertages Labor Day am Vortag, könnte mit der US-Eröffnung am Nachmittag weiterer Schwung aufkommen. Solange der DAX die Unterstützung bei 12.600 Punkten verteidigen kann, könnte ein erneuter Hochlauf zum 10er-EMA ...

